As atividades foram iniciadas na manhã desta segunda-feira (17). A operação segue em andamento Divulgação/Seop

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 14:14 | Atualizado 17/05/2021 14:24

Rio - Agentes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizam ações para combater o comércio ambulante irregular no Rio de Janeiro. As atividades foram iniciadas na manhã desta segunda-feira (17) e a operação segue em andamento. A medida tem como objetivo diminuir as desordens provocadas na cidade.



Ambulantes e a prefeitura têm tido uma relação tensa por conta do vaivém das medidas restritivas na cidade. Até quinta-feira (20), segue vigente um decreto municipal que permite o exercício das atividades nas praias do Rio.



Para apoiar os trabalhadores e sanar os prejuízos que a classe vem sofrendo, o município ofertou o Auxílio Carioca, contudo, o benefício de R$ 500 só atende os vendedores ambulantes regularizados e cadastrados.

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Ordem Pública informou que realiza ações diariamente para combater o comércio ambulante. Confira a nota na íntegra:

Publicidade