Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhes Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 08:58

fotogaleria Rio - A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, questionou a versão de Bianca Domingues, mulher que esteve com o funkeiro antes do acidente, sobre momento em que cantor caiu do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Em suas redes sociais, Deolane compartilhou um áudio no qual Bianca diz que "aí ele falou: "pô, sujou. Está vindo gente aí. Aí o VK (Victor Elias Fontenelle) falou para ele: pô, Kevin, melhor tu sair fora então". A advogada escreveu uma frase perguntando se VK não estava tomando banho na hora no acidente.



Na sequência, a viúva de MC Kevin publicou um áudio de Bianca falando que a suíte tinha "a parte da entrada, o banheiro, o quarto e a sacada". E que MC VK teria dito: "melhor sair fora, Kevin, antes que suje. Só que, ao invés de ele sair pela porta, ele foi saindo pela sacada". Ela questiona se o funkeiro estava conversando com VK.



Em outro trecho do áudio, Bianca contou que alguém a puxou pelo braço, dizendo que queria ficar com ela e que "os dois continuaram falando dentro do quarto". E que, ao prestar atenção na conversa, olhou e o cantor já estava pendurado.

A partir dos áudios de Bianca, Deolane lançou alguns questionamentos: "Ué, mas você Bianca falou que na hora do pulo ele não falou nada?". E segue: "Ué, mas foi o Jhonatas (Jhonatas Augusto Cruz, amigo de Kevin) ou o MC VK que falou? Jonathan não estava lá embaixo?".



"Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Não acredito que ele pularia dali. Eu não sei. Eu acredito que ele não pularia dali sem um estímulo, sem alguém falando algo. E, do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação para o ato. Não tem nada que mostre: 'foi por isso'", comentou Deolane em entrevista feita pelo jornalista Roberto Cabrini.