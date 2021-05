Polícia Civil do Rio prende dupla acusada de tráfico de drogas na Paraíba Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 07:56

Rio - A Polícia Civil do Rio prendeu, na segunda-feira (24), um casal acusado de tráfico de drogas no estado da Paraíba, no Nordeste. Os policiais da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam Fagner Fernando Dias, de 31 anos, em um restaurante na Lagoa, na Zona Sul do Rio e Sonary Alves Lucena, de 27 anos, foi encontrada em casa em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, Fagner estava trabalhando como subchefe de cozinha do restaurante quando foi preso.

Contra o casal, havia uma sentença sentença condenatória da Vara de Entorpecentes de João Pessoa (PB), pelo crime de tráfico de drogas, onde foram expedidos os mandados de prisão preventiva.



Em 2014, o casal, junto com um outro homem, foi preso em flagrante, em uma casa que funcionava como ponto de venda de drogas na comunidade Riachinho, no bairro Treze de Maio, em João Pessoa. No local, foram apreendidos um revólver, pedras de crack e maconha.



A dupla será encaminhada ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça do Estado da Paraíba.

A delegacia responsável pela prisão ressaltou que esse é o terceiro caso de prisão de foragidos de outros estados nesse mês. No último dia 18, um homem foi preso acusado de roubar a casa de um policial militar . O crime teria sido em 2013, no Acre. A prisão foi feita dentro de um hospital particular, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, depois dele ter participado como instrumentador de um procedimento cirúrgico.

Já no último dia 19, um militar da reserva foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Ele é acusado de ter cometido crime sexual contra três crianças, no estado do Ceará. O caso teria ocorrido no ano de 2002.

