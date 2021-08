Provas práticas do Detran-RJ para portadores de deficiência passam a acontecer em posto com acessibilidade - Divulgação

Provas práticas do Detran-RJ para portadores de deficiência passam a acontecer em posto com acessibilidade

Publicado 05/08/2021 08:51 | Atualizado 05/08/2021 14:56

Rio - O Detran-RJ realizou nesta quarta-feira, pela primeira vez, provas práticas de direção para pessoas com deficiência (PCD) no recém-inaugurado Posto PCD Acessível, na Avenida Francisco Bicalho. O local, único no país a oferecer serviços específicos para o público PCD, passa agora a ser também um novo espaço de provas práticas para pessoas com deficiência. O objetivo é permitir mais acessibilidade a todos, por estar localizado na região central da cidade, e oferecer melhores condições de atendimento num espaço exclusivo para este público.

As provas aconteceram pela manhã e fazem parte do Projeto Cidadania sobre Rodas, que já formou mais de dois mil PCDs. O projeto, que oferece aulas e provas gratuitas, é voltado para pessoas de baixa renda e proporciona mais mobilidade e autonomia às pessoas com deficiência.

"Ter o único posto PCD, entre os Detrans de todo o Brasil, nos enche de orgulho. Estamos trabalhando para aumentar a capacidade de vagas para esta parcela da população tão importante. Trazer as provas práticas para o centro do Rio facilita muito o acesso de todos", disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder. Antes, as provas práticas eram realizadas em Guadalupe, na unidade do Corpo de Bombeiros.

Bruma Machado de Carvalho, 34 anos, uma das integrantes do grupo, perdeu completamente a mobilidade do joelho direito e tem mobilidade parcial no joelho esquerdo. "A receptividade dos funcionários foi ótima. Aproveitei a oportunidade e fiz um processo simultâneo, de mudança da identidade e inclusão do meu novo nome social. É muito importante que os recursos sejam disponíveis e facilitados, como foi hoje neste posto do Detran. Estou habilitada e com novo nome social!", comemorou Bruma, que é uma mulher transexual.



Carlos Alexandre Freire Telles, 39 anos, assistente administrativo, também passou hoje na prova prática de habilitação do Detran. Ele tem uma perna amputada e mora em Rocha Miranda. Já a ex-esposa e os filhos vivem em Jacarepaguá, distante cerca de 30 quilômetros de casa. Informado sobre o programa Cidadania sobre Rodas, se inscreveu, e agora foi aprovado na prova de direção.

"Durante alguns anos eu tinha que levá-los de ônibus, o que sempre acontecia com muita dificuldade. Agora estou habilitado", celebrou Telles.