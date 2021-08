Presidente da Alerj, André Ceciliano - Thiago Lontra/Divulgação

Presidente da Alerj, André CecilianoThiago Lontra/Divulgação

Publicado 18/08/2021 14:17

Ceciliano afirmou que um grupo de trabalho foi criado com o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia, Eliomar Coelho (Psol), para negociar com o Governo Federal a retirada do Palácio e outros imóveis de interesse cultural e histórico da lista . Segundo ele, a primeira opção abordada no encontro foi a compra do Palácio Capanema.

"O governador vai estar amanhã (quinta-feira) em Brasília para buscar uma solução com o ministro Paulo Guedes, mas independente dessa conversa, temos um grupo de trabalho que foi criado agora para que a gente possa dar encaminhamento para outros imóveis que estão também na lista, a exemplo é o prédio da Central do Brasil, o anexo da Biblioteca Nacional, entre outros", explicou Ceciliano.

Segundo ele, a reunião contou com representantes das Universidades Federais e Estaduais do estado do Rio de Janeiro, além de representantes dos institutos brasileiros de arquitetura e de engenharia. "Desde o final de semana estamos buscado uma solução para o Palácio. Em um primeiro momento, foi que o Estado e a Assembleia pudessem adquirir o imóvel, mas isso avançou porque o governo do estado vem conversando desde segunda-feira com a equipe do ministro Paulo Guedes e os sinais são de que ele vai retirar o Palácio Capanema do feirão", disse o presidente da Casa.

O presidente da Alerj informou que o encontro mobilizou vários institutos e atores da arquitetura, da engenharia e da cultura do Brasil, mas que só terá uma resposta sobre o futuro dos prédios após a conversa entre o governador e o ministro Guedes.