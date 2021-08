Apresentação do Boletim Epidemiológico do dia 20 de agosto, no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Apresentação do Boletim Epidemiológico do dia 20 de agosto, no Centro de Operações Rio, na Cidade NovaMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 20/08/2021 09:25 | Atualizado 20/08/2021 10:46

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde descarta a possibilidade da volta do público nos estádios do Rio, pelo menos por enquanto. Para o secretário Daniel Soranz, é necessário "o mínimo de empatia" aos que pensam na volta da torcida, já que o Rio vive o pico do número de casos de covid-19 desde o início do ano, por conta da variante Delta.

O Flamengo enfrenta o Barcelona (EQU) daqui a um mês, pela semifinal da Copa Libertadores, competição na qual os times já têm disputado jogos com torcidas . Nas fases anteriores, nas quartas e oitavas, o Rubro-Negro jogou com público, mas em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. "As pessoas têm que ter o mínimo de empatia. A gente vive um momento de aumento de número de casos, estamos em pleno inverno, as medidas restritivas foram renovadas. Essa é uma discussão que mostra que as pessoas não estão entendendo o momento que a gente vive", criticou o secretário.

Publicidade

"Está descartada qualquer possibilidade de reabertura de estádio. Mas é óbvio que queremos olhar para o futuro, óbvio que temos um plano de retomada. Todos querem retomar, inclusive a própria prefeitura. só que ainda não é o momento. Estamos em pleno inverno, nosso plano de retomada é para a frente. Esperamos que a gente possa ter um cenário epidemiológico melhor, mas nesse momento não é possível", completou.



fotogaleria

Publicidade

'Podemos voltar a tomar medidas mais restritivas', diz prefeito do Rio

Publicidade

"Havendo aumento de agravamentos, podemos voltar tomar novas medidas restritivas", afirmou Paes. "Se tivermos aumento de casos se agravando, nossa decisão vai ser restringir. Pedi que a secretaria de Saúde me informe diariamente. Antes, estava sendo informado uma, duas vezes por semana. Se for necessário, a gente aumenta as restrições".

Cidade do Rio prorroga medidas restritivas até 30 de agosto

Publicidade

A cidade do Rio prorrogou por mais dez dias as medidas restritivas que já estão em vigor . O funcionamento de boates, danceterias e salões de festas seguem suspensos, assim como festas que precisem de autorização transitória. Na semana passada, o prefeito Eduardo Paes afirmou que o plano de flexibilização de eventos, programado para começar em 2 de setembro, está em 'stand by'.

Nas academias de ginástica, piscinas e circuitos funcionais estão permitidas as aulas em grupos, com ocupação do ambiente limitada a uma pessoa a cada 4 metros; bares, lanchonetes e restaurantes devem manter o consumo para clientes sentados e respeitar o espaçamento de 1,5 metro por pessoa.