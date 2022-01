Secretário Municipal de Saude recomenda que quem tiver sintomas de covid-19 deve fazer teste - Marcos Porto/ Agência O Dia

"São situações mais raras de testes com duas doenças. A gente tem uma notificação de aproximadamente 15 pessoas que podem ter tido a dupla infecção, entre influenza e covid-19. Todos os casos são analisados, mas é um achado epidemiológico que não corresponde a maioria das situações que a gente vive. Agora, a gente precisa intensificar mesmo os cuidados e a atenção à variante Ômicron", declarou o secretário.



Ainda de acordo com Soranz, que visitou nesta terça-feira (4) o Centro de Atendimento a pacientes com síndrome gripal que fica na arena 2 do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, o teste para identificar Influenza só é necessário do ponto de vista epidemiológico, já que não direciona o tratamento que o paciente vai receber. No caso do novo coronavírus, ele recomenda que a população procure as unidades de saúde para verificar se contraiu ou não o vírus. Em caso de pessoas sintomáticas, o exame pode ser feito em qualquer posto de saúde do município, mas os assintomáticos devem procurar somente os polos de testagem.

A taxa de positividade dos testes para covid-19 no Município do Rio atualmente é de 13%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.



"O teste para Influenza só é necessário do ponto de vista epidemiológico, ele não direciona para o tratamento. Então, do ponto de vista epidemiológico, a Secretaria realiza o teste de Influenza numa amostragem pelas unidades de saúde, mas para direcionar o tratamento, não é necessário. É necessário sim, se você tem sintoma, fazer o teste para covid-19", explicou o titular da SMS.





A economista Clarice Alves Santos, de 26 anos, procurou a unidade na manhã de hoje para fazer o teste e descobrir se estava com covid-19, após ter sintomas da doença. Ela disse que teve contato com um familiar infectado e decidiu realizar o teste para se precaver.



"Eu tive poucos sintomas, mas tive contato com meu cunhado que testou positivo para a covid-19. Então, para a gente se precaver, a gente veio testar e fazer toda essa análise. Eu convivo com meus pais em casa, com minha irmã, e eu vim fazer o teste, justamente para a gente ter esse controle e não contaminar mais ninguém. Fiz o teste e deu negativo, graças a Deus. Já tomei a segunda dose e vou tomar a terceira dose agora em fevereiro", contou a jovem.



Mãe e filha, a bancária Tânia Frazão, 49, e a administradora Marcela Frazão, 23, também procuraram o posto por acreditarem estar com gripe, após apresentarem febre, dores no corpo e de cabeça, além de mal-estar. Após o exame, elas descobriram que estavam, na verdade, com o novo coronavírus.



"Estou com sintomas desde sexta-feira. Achei que fosse gripe e aproveitei para vir fazer o teste hoje, e acabou dando positivo. Eu já estou melhorando, só a voz e o paladar que ainda estão ruins. Tomei as duas doses contra a covid e a vacina da gripe, também, mas acabou acontecendo", afirmou Marcela.



"Eu comecei com febre depois dela (Marcela), no dia 1º, também dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, náuseas. Nós estamos, praticamente, com os mesmos sintomas, eu só não estou com problema no paladar. Eu também estou vacinada e vim aqui para constatar, achando que fosse gripe. Jamais ia imaginar que fosse ser covid-19" , contou Tânia.



No início da tarde desta segunda-feira (3), A Secretaria Municipal de Saúde informou que os casos de gripe na cidade nas últimas semanas reduziram consideravelmente. Nesta última semana, a queda no índice de pacientes que buscaram assistência na rede de urgência e emergência foi de 75% em relação ao início de dezembro. Mais de 2,9 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a gripe na cidade.

No início da tarde desta segunda-feira (3), a vacinação contra a gripe foi encerrada no município. A SMS não recebia doses desde o último dia 10 e, diante da falta de doses no estoque, a campanha foi encerrada oficialmente. Segundo o secretário, a cidade teve a maior cobertura vacinal da história do Rio contra a gripe, com três milhões de cariocas imunizados.

A preocupação agora, de acordo com Soranz, é a chegada do inverno e um novo aumento de casos da doença. Para isso, uma nova campanha começa em abril, com uma nova versão da vacina capaz de proteger contra os tipos de Influenza circulantes atualmente na Região Metropolitana.



"Pode ser que no próximo inverno a gente volte a ter um aumento de casos de gripe. Então, a partir de abril, a gente começa a aplicar uma vacina que é um pouco diferente da vacina de 2021, é uma vacina com as cepas selecionadas para 2022, que vão proteger a gente para o próximo inverno. A vacinação para a gripe, ela acontece em ciclos e dentro desses ciclos é necessário que ao longo do tempo, vá se trocando as cepas que estão presentes na vacina", esclareceu Soranz.