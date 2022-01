Até o momento, os cariocas contam com os seis centros inaugurados pela SMS - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/01/2022 14:42 | Atualizado 06/01/2022 15:01

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou que, atualmente, quase metade dos testes de covid-19 realizados na cidade são positivos para a doença, um índice que não ocorria há mais de 17 semanas. A declaração aconteceu durante a inauguração do centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal do Clube Municipal do Servidor, na Cidade Nova, no Centro, nesta quinta-feira (6). De acordo com o Painel Rio COVID-19, na primeira semana epidemiológica do ano, a positividade dos testes para o novo coronavírus é de 41%. O secretário atribui o aumento dos casos à variante Ômicron, que se dissemina com mais rapidez do que as demais, segundo ele. Soranz explicou que nas últimas semanas o Rio registrou baixo índice, porque a doença predominante em circulação era a Influenza, controlada na última semana de dezembro. Dados do painel mostram que na última semana epidemiológica de 2021, a taxa de positividade para a doença era de 13%, na semana antecedente era de 6% e a anterior a essa registrou apenas 1%."Quase metade dos testes que são realizados na cidade hoje são positivos para a covid. Um índice de positividade muito alto, a gente não tinha esse índice de positividade há mais de 17 semanas, a gente vinha numa queda no nosso índice de positividade. Se a gente comparar, há três semanas atrás, a gente tinha um índice de positividade menor do que 1%, porque a doença que estava circulando era a Influenza. Agora, a gente tem um crescimento exponencial com a entrada de uma nova variante", afirmou o secretário.Desde o início desta semana, as unidades de saúde municipais vêm registrando alta demanda de pessoas em busca dos testes, provocando longas filas e demora no atendimento. Hoje, no posto do Parque Olímpico, houve grande procura já nas primeiras horas da manhã, com filas de pacientes aguardando atendimento dentro e fora do local. Com o aumento, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu hoje o sétimo posto de testagem da cidade, que já contava com os das Vilas Olímpicas do Alemão e de Honório Gurgel; Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu; Unidade Ambulatorial Almir Dulton, em Campo Grande; na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho; e no Parque Olímpico da Barra.Moradora do Santo Cristo, a doméstica Telma Santos Rodrigues, de 57 anos, contou que está com sintomas de síndrome gripal há três dias, mas não havia procurado uma unidade de saúde ainda. Com os sintomas se estendendo à filha e neta, ela aproveitou a chegada do novo centro de testagem para descobrir se estava com a doença."Eu vim porque estou há três dias sentindo dor de cabeça, dor no corpo. Fiquei sabendo disso aqui (do posto) e vim para fazer o teste. Adorei saber que inaugurou um novo centro de testagem. Viemos eu, minha filha e minha neta para fazer o teste", disse a doméstica.Nesta sexta-feira (7), a pasta abre mais uma unidade, desta vez no CIEP Nação Rubro Negra, no Leblon, Zona Sul, e pretende inaugurar, em breve, outros postos. Na quarta-feira (5), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) já havia anunciado a ampliação da capacidade de testagem, a partir de amanhã, com mais seis postos nas zonas Norte e Oeste. "A variante Ômicron dissemina muito mais rápido que as demais variantes. A gente está percebendo isso claramente com o índice de positividade dos testes, com o aumento expressivo do número de casos, mas, felizmente, vai se confirmando que ela causa muito menos internação e muito menos casos graves. Um caso grave de covid na cidade continua sendo uma situação extremamente rara", explicou Soranz, que afirmou que a baixa de casos graves e internações se dá por conta da alta cobertura vacinal."Isso a gente pode atribuir a nossa alta cobertura vacinal. A gente espera manter uma cobertura vacinal bastante alta, espera que o carioca continue aderindo à vacinação. A gente percebeu, nessa primeira semana do ano, uma corrida aos postos para a tomada da dose de reforço e espera que isso continue acontecendo. A gente também percebeu que muitas pessoas que não tinham tomado a primeira dose da vacina, decidiram tomar. Então, a gente tem uma expectativa de manter uma alta cobertura."De acordo com a atualização das 14h30 painel da prefeitura, o município aplicou, até o momento, 5.831.717 primeiras doses; 5.318.207 segundas doses; 143.481 doses únicas; além de 1.679.723 doses de reforço. Com isso, 87,7% da população total carioca já recebeu a primeira ou a dose única; 80,9% completou o esquema vacinal e 24,9% já tomou a terceira dose.