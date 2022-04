Temporal deixou moradores ilhados em várias cidades da Baixada Fluminense - Jorge Ferreira/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/04/2022

Rio - Não há previsão de chuvas fortes para esse domingo (3) e para segunda-feira (4) em todo o Estado do Rio de Janeiro . De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica nublado, com pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e chuva fraca a moderada durante a noite. Na Baixada Fluminense e na Costa Verde, que foram as principais regiões atingidas pelos temporais que assolam a o estado desde a madrugada de sexta-feira (1), os temporais também vão dar uma trégua.Em Paraty, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. No início da semana, a temperatura vai ficar entre 15°C e 27°C. Na cidade vizinha Angra dos Reis, a previsão indica que os dias serão de muitas nuvens com chuvas isoladas, mas o sol pode aparecer. Na região, a máxima é de 28°C e a mínima 16°C.