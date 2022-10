Material apreendido na operação sendo levado pela perícia - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 14/10/2022 13:20 | Atualizado 14/10/2022 18:43

Rio – Cinco pessoas foram presas e outras sete conduzidas para a delegacia na segunda fase da Operação Calígula deflagrada, na madrugada desta sexta-feira (14), pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em endereços localizados em bairros das zonas Oeste e Sul. A ação busca combater a organização criminosa liderada pelo contraventor Rogério de Andrade e seu filho Gustavo de Andrade, que explora jogos de azar. Ambos estão presos desde o dia 4 de agosto.



Na ação, um bingo clandestino foi fechado em uma casa de luxo em São Conrado, conhecida como Mansão São Conrado Las Veras. No local, máquinas do jogo do bicho e 79 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em um dos cômodos da residência e, em uma delas, os agentes encontraram mais de R$ 4 milhões. Os agentes ainda apuram se o valor era do faturamento total da máquina. Ainda foram encontrados e levados para apurações chips telefônicos, documentos, aparelhos celulares e computadores.



As sete pessoas, apontadas como apostadores, estavam na casa desde a madrugada e foram levadas para a 15ª DP (Gávea) para prestar esclarecimentos.





As novas apurações mostram também que servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap), que administra a unidade prisional em que estão Rogério e Gustavo, estavam na folha de pagamento do grupo, recebendo mensalmente valores em troca de favores aos pagadores e de outros comparsas detidos em penitenciárias do Estado.





Entenda a Operação Calígula



. Entre os alvos estavam Rogério de Andrade, já apontado como um dos líderes; policiais militares, entre eles quatro oficiais; e policiais civis, sendo dois delegados: Adriana Belém e Marcos Cipriano. Estabelecimentos comerciais, restaurantes e imobiliárias também foram palco das buscas, suspeitos de lavagem de dinheiro. As investigações que levaram à segunda fase da Operação Calígula, feitas pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), apontaram que as atividades da organização criminosa liderada por Rogério e Gustavo seguiram normalmente, explorando jogos de azar nas localidades dominadas pelo grupo, apesar da prisão de seus líderes. Segundo o MPRJ, o grupo explora jogos de azar em uma complexa estrutura baseada na corrupção de agentes públicos, prática de atos de violência e lavagem de dinheiro.As novas apurações mostram também que servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap), que administra a unidade prisional em que estão Rogério e Gustavo, estavam na folha de pagamento do grupo, recebendo mensalmente valores em troca de favores aos pagadores e de outros comparsas detidos em penitenciárias do Estado. A Operação Calígula teve início em 10 de maio deste ano, com 36 mandados de busca e apreensão no estado, que miraram organização criminosa relacionada ao Jogo do Bicho . Entre os alvos estavam Rogério de Andrade, já apontado como um dos líderes; policiais militares, entre eles quatro oficiais; e policiais civis, sendo dois delegados: Adriana Belém e Marcos Cipriano. Estabelecimentos comerciais, restaurantes e imobiliárias também foram palco das buscas, suspeitos de lavagem de dinheiro.

Os promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) disseram em maio que o bicheiro está na linha de investigação como o possível mandante da morte da vereadora Marielle Franco.

A parceria entre Rogério de Andrade e Ronnie Lessa é apontada nas denúncias como antiga, havendo elementos de prova de sua existência ao menos desde 2009, quando Ronnie perdeu uma perna em atentado à bomba que explodiu seu carro. Ele já atuava como segurança do contraventor. Em 2018, ano da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, os dois denunciados se reaproximaram e abriram uma casa de apostas no Quebra-Mar, na Barra da Tijuca. Segundo os investigadores, elementos indicavam a previsão de inauguração de outras casas na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



