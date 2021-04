A tradicional confeitaria Art-Pão é um sucesso de vendas na Baixada Fluminense Divulgação

Famosa por seus pães, salgados, doces e tortas, a Confeitaria Art-Pão, em Mesquita, na baixada fluminense, é conhecida por ter sido uma das pioneiras na comercialização do tradicional e adorado kit-festa. A Art-Pão também se destaca por comercializar tortas de diversos sabores e doces sortidos. A variedade de pães, bolos e salgados também atraem cada vez mais clientes da região.

Criada em 1997, no bairro de Juscelino, em Mesquita, a Art-Pão não demorou muito para cair nas graças da população da Baixada e se tornar uma das redes de padaria mais conhecidas da região. No começo, a produção focava exclusivamente em pães, mas com o passar do tempo e com uma resposta positiva de seus clientes, a Art-Pão decidiu começar a produzir tortas e salgadinhos. A partir daí eles saíram do status de padaria e passaram a atuar como confeitaria.

Variedade como peça-chave

Atualmente a confeitaria possui um mix bastante variado com mais de 400 produtos feitos pela própria empresa com todos os tipos de produtos para festas, como tortas, salgadinhos, os kit-festas que são o nosso forte, refrigerantes e descartáveis. Amarildo Borges, um dos gerentes da Art-Pão afirma que essa variedade foi a principal responsável por dar a fama positiva à loja. Amarildo também destaca que 99% dos produtos vendidos na Art-Pão são feitos na própria confeitaria.

"A cada 100 clientes que vêm aqui, 10 procuram pães, outros tortas, outros embalados, sobremesas, bolinhos caseiros e por aí vai. Então é por isso que temos tanto cliente, cada um vem atrás daquilo que mais gosta e alguns levam produtos para a família toda", destacou o gerente.

Prevenção contra a covid-19

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a confeitaria tomou diversas providências para continuar atendendo os seus clientes com a devida segurança. O refeitório passou a ter o número de funcionários reduzido pela metade, os funcionários quando chegam na empresa lavam as mãos e não podem entrar com o uniforme de trabalho vindo da rua. Tudo isso para proteger ao máximo não só o cliente como também o próprio funcionário.

"Temos funcionários na porta em todo o horário que a loja está aberta. Colocamos totens de álcool em gel na porta e fiscalizamos se os clientes estão se protegendo. Espalhamos dispensers de álcool em gel por toda a loja e todos os funcionários são obrigados a usar máscara e lavar as mãos constantemente, tanto na produção quanto no balcão", afirmou Amarildo.

Sucesso de Vendas

A variedade e a qualidade também são considerados pilares para manter o nome da Art-pão e é nisso que a equipe foca. O estabelecimento, que caiu no gosto do povo, tem como um de seus principais chamarizes as famosas tortas. Além do sabor marcante, do capricho nos detalhes e do tamanho grande, o que chama mais atenção nessas tortas são os diversos confeitos. A Art-Pão utiliza sempre a estratégia de criar tortas temáticas para marcar datas especiais, como em aniversários de crianças, onde se elaboram tortas com temas infantis, torta especial de dia das mães, dia dos namorados, dentre outros.

Amarildo diz que nos fins de semana o movimento da confeitaria chega a dobrar, especialmente aos sábados, quando clientes de diversas áreas da Região Metropolitana vêm prestigiar a loja. "Aqui nós temos clientes que vêm da Vila da Penha, Del Castilho, São João de Meriti, de tudo que é lugar para conhecer a Art Pão. Que continuemos assim, fazendo muito sucesso".