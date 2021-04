São Gonçalo

SG atualiza lista de comorbidades com prioridade para vacina anti-Covid

Nesta quarta (28) e quinta-feira (29) vacinam-se gonçalenses com mais de 60 anos, com comorbidades a partir de 56 anos, grávidas com comorbidades e trabalhadores da saúde na linha de frente

