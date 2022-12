Geometrografia: um olhar geométrico sobre as paisagens naturais da Região Serrana - Reprodução

Publicado 02/12/2022 08:02

São José do Vale do Rio Preto - Aconteceu nesta quinta-feira (1º) em São José do Vale do Rio Preto a abertura da exposição “Geometrografia: um olhar geométrico sobre as paisagens naturais da Região Serrana”, do artista plástico e gráfico Romulo Bandeira.



O evento acontece no Centro Cultural Dr. Eugênio Ruótolo Netto, localizado no bairro do Novo Centro, e permanece em temporada até o dia 15 de dezembro, data de aniversário da cidade. “Este trabalho é fruto da minha experiência na região desde o início da pandemia. Quando toda essa instabilidade sanitária começou, eu estava fora do país e, ao retornar em caráter emergencial, resolvi me abrigar em um sítio da família da minha esposa, localizado na zona rural do município.



Lá permanecemos com nossos dois filhos por dois anos, em um ambiente totalmente protegido e inspirador, o que aliviou um pouco todo o temor sentido pelo mundo durante o período. Dessa experiência acolhedora nasceram os primeiros experimentos da obra”, conta o artista, que atualmente ainda reside em São José. “Depois desses primeiros dois anos, resolvemos nos mudar para a cidade e, novamente, fomos recebidos com acolhimento e boa vontade pela população.

A partir daí, entendi que precisava realizar algum projeto cultural em São José, não só em agradecimento mas também em referência a esta paisagem natural imponente e inspiradora que é a Mata Atlântica, seus recortes e bioma”, explica.



A oportunidade veio através de um dos editais lançados pelo Governo do Estado do RJ para a Lei Aldir Blanc. “Quando o edital Retomada Cultural 2 foi lançado, entendi que era a conexão que facilitaria o processo”, continua Romulo. Aprovado na linha de apoio para a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, em 2022, a exposição faz referência a uma das regiões que encantou a família real, sendo hoje reconhecida como morada de veraneio dos Orleans e Bragança.