Equipamento evita em 60% internações nas UTIs por covid-19 Divulgação

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

Publicado 11/03/2021 18:55

Um projeto de lei que autoriza a utilização do capacete Elmo no tratamento de pacientes com Covid-19 em hospitais estaduais e de campanha foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Agora, o PL 3666/2021, apresentado pelo deputado Anderson Alexandre (SDD), segue para avaliação do governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), que tem até 15 dias para sancionar ou vetar. o projeto de lei foi aprovado com urgência pela Alerj, que incluiu na proposta que a aquisição do capacete Elmo deve ser feita com recursos do SUS.



O equipamento, desenvolvido pelo médico Marcelo Alcantara, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), já está sendo em hospitais de referência no tratamento da Covid-19 no estado nordestino e, segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), tem alcançado resultados positivos em pessoas com quadro leve ou moderado internadas. Em fevereiro, o equipamento de respiração artificial não invasivo havia sido utilizado em 14 pacientes, dos quais sete receberam alta hospitalar. A tecnologia foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Os testes clínicos realizados com o equipamento mostraram que o uso do capacete pode diminuir em 60% a necessidade de internações em leitos de UTI. Além de evitar a intubação, procedimento necessário para tentar reverter um quadro de insuficiência respiratória em pacientes que não conseguem respirar espontaneamente, o Elmo traz, mais segurança para os profissionais da linha de frente do enfrentamento à pandemia, segundo a Sesa.



