Encontros buscam esclarecer indústrias sobre Legislação Ambiental Divulgação/Paula Johas

Por MH

Publicado 11/03/2021 19:31

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) promove, de forma on-line, desde a última quarta-feira, a série Diálogos sobre Obrigações Ambientais da Indústria, voltada para esclarecer às indústrias sobre normas legais impostas pelos órgãos ambientais.

No primeiro encontro a Firjan disponibilizou o Calendário de Obrigações Ambientais, documento com as principais legislações, prazos, periodicidade e dicas para os setores industriais. As demais transmissões abordarão o Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental e demais Procedimentos de Controle Ambiental (Selca) e logística reversa de embalagens.

"Queremos, neste diálogo, desmistificar o relacionamento entre empresas e órgãos ambientais, aproximação fundamental para a eficácia das ações de prevenção de impactos e controle ambiental", define Isaac Plachta, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente da Firjan.



A série de diálogos terá encontros diários até sexta-feira, com a participação de equipes de órgãos ambientais e das indústrias, em transmissões ao vivo e todo o conteúdo disponível pelo canal da Firjan no YouTube.