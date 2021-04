Geral - Vacinaçao contra covid-19, no Museu da Republica, no Catete, zona sul do Rio. Na foto, Rogeria Gomes da Silva. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 02/04/2021 13:31 | Atualizado 02/04/2021 13:32

Assim como aconteceu na última quinta-feira, o segundo dia de vacinação contra a Covid-19 no Museu da República, no Catete, Zona Sul do Rio, foi marcado por uma longa fila de espera. No entanto, mesmo com muita gente em busca da imunização, o tempo até o atendimento foi considerado muito satisfatório pelas pessoas — entre 40 minutos e uma hora.

De acordo com o novo calendário de vacinação, divulgado pela Prefeitura do Rio, os idosos com 67 anos ou mais poderiam ser imunizados. A aplicação da vacina ocorre dividida entre a parte da manhã para mulheres, das 8h até 13h e, para os homens de 13h até às 17h.

Se do lado de fora do Museu da República a expectativa era grande para quem esperava tomar a primeira dose, quem saía pelo portão principal do Palácio do Catete não conseguia esconder a sensação de alívio. Foi o caso de Rogéria Gomes da Silva. Com lágrimas nos olhos e segurando caderneta de vacinação, ela celebrou o que considerou uma vitória pessoal sobre a Covid-19.

"Estou muito emocionada, é um momento especial. O povo está carente de vacina. Choro de emoção porque perdi vários amigos durante esse período. Finalmente. É um grande alívio. Cuidem-se!", pediu ela, que deu nota dez para o atendimento. "Estão todos de parabéns. A fila é grande, mas o atendimento é organizado".

Já lá no final da fila, embora a impressão inicial fosse de um longo dia de espera, Iracema Franco conseguiu logo perceber que o atendimento estava sendo realizado da maneira mais ágil possível. "Acho que está bem organizado. Vejo as pessoas respeitando o isolamento e, por isso, está andando bem rápido. Acredito que o que possa demorar um pouco mais seja o preenchimento da ficha", disse.

Nestepróximo sábado, poderão se vacinar (homens e mulheres) quem tiver 67 anos ou mais.