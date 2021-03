BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 21:00 | Atualizado 29/03/2021 21:09

A madrugada desta segunda-feira deu o que falar após a formação polêmica do paredão entre Sarah, Juliette e Rodolffo. Durante a noite, os brothers repercutiram a votação com direito a muita DR e lágrimas. Além disso, um papo que chamou a atenção foram as revelações de alguns participantes que já ficaram com pessoas famosas. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

fotogaleria

Publicidade

"A Sarah caiu do cavalo, sabe por quê? Ela (Sarah) jogou meu nome para ele (Rodolffo), ele votou em mim. Agora, depois que o amigo botou, ele votou nela... E ela está ali dando show, está ali gritando, eu queria muito ir abraçá-la e dizer 'tudo bem', só que ela não fez isso comigo. Então eu já parei de ser besta", disse Juliette, que foi respondida por Viih Tube: "Chumbo trocado não dói", respondeu Viih.

Publicidade

Também na noite de domingo, Rodolffo questionou Juliette sobre seu voto . A sister foi indicada ao paredão pelo líder Arthur. No contragolpe, a advogada puxou o sertanejo diretamente para a berlinda. "Porque você votou em mim na outra e eu tentei salvar seu amigo (Caio) e você não me salvou. Eu poderia ter ido se ele (Gil) não tivesse salvo. E ele me salvou. É gratidão", disse Juliette, sobre o paredão da semana passada, em que foi salva da Berlinda por Gil.

Publicidade

Sarah ficou muito abalada por ter recebido um voto de Rodolffo. No quarto Cordel, a emparedada chorou e foi consolada por Camilla de Lucas, Fiuk, João Luiz e Gilberto. Os brothers repercutiram a berlinda, que ainda tem Juliette, indicada pelo líder, e Rodolffo, indicado pelo contragolpe de Juliette.

Mas o assunto, na verdade, foi o voto de Rodolffo em Sarah, dois aliados no game até então. "Estou com raiva, sim, e o povo tem que saber que eu estou com raiva. Só eu sei o quanto que eu sofri e quase briguei com Gil por causa desse cara... Eu nunca pedi para ninguém sair daqui. Para ele eu vou pedir porque eu quero que ele saia. Isso não se faz", disse Sarah.

Publicidade

"É, ela ficou me xavecando ao vivo, cara, e eu estava namorando", respondeu. "Eu falei 'canta uma música aí e tal' e ela falou 'se você quiser no hotel eu canto'", continuou, ao que Juliette ficou indignada.

Publicidade

"Foi num táxi, ele colocou a cabeça e eu beijei e tchau. Foi esse o beijo do famosos mais famoso que eu beijei. E ele é um ator famoso.", disse Juliette. Camilla pediu para Juliette contar a primeira letra do nome do ator. "Eu falo logo o nome? Só foi um beijo de Carnaval também", respondeu Juliette. "A gente quer a letra", pediu Thais. "T", respondeu Juliette. "Ele não sabe nem quem sou eu, mas eu beijei", completou a advogada.