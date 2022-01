Neymar atuando pela Seleção Brasileira - Daniel Castelo Branco

Publicado 28/01/2022 15:56

Rio - O atacante do PSG, Neymar, vive sua fase final do processo de recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo. O astro, que está desfalcando a Seleção Brasileira nos jogos preparativos para a Copa do Mundo de 2022, voltou a correr no gramado na última semana , em busca de retornar a forma física.

Nesta sexta-feira (28), Neymar foi visto treinando na academia do CT do PSG, e, inclusive, se demonstrou a vontade para fazer embaixadinhas, mostrando confiança no final desta recuperação de lesão.

Neymar faz embaixadinhas durante treinamento no CT do PSG Reprodução

Neymar vive a espera pelo seu retorno ao ataque do PSG em breve. O atleta vem cumprindo o cronograma esperado, e a expectativa do departamento médico e da comissão técnica da equipe francesa, é de que o atacante possa estar a disposição do treinador Mauricio Pochettino para o duelo contra o Lille, no dia 6 de fevereiro, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

No entanto, o grande foco do PSG é de deixar o atleta 100% preparado para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Real Madrid, no dia 15 de fevereiro, em Paris. O jogo de volta acontecerá no dia 9 de março, no Estádio Santiago Bernabéu.