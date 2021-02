BPM situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, abrange nove municípios e seus distritos. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 03/02/2021 14:00

ITAPERUNA - O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, fechou o mês de janeiro com a apreensão de 6.411 Kg de maconha, o que equivale a 340% de aumento em comparação com o mesmo período de 2020, e 2.463 Kg de cocaína, o que significa 145% a mais que o primeiro mês do ano passado. A Unidade Policial (UP) abrange os municípios de Itaperuna; Laje do Muriaé; São José de Ubá; Bom Jesus do Itabapoana; Porciúncula; Natividade; Varre-Sai; Italva e Cardoso Moreira; incluindo os respectivos distritos.



O 29º BPM (Itaperuna-RJ) é comandado pelo tenente coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. A Polícia Militar ressalta que "conta com a participação imprescindível da população no exercício permanente e sistemático de ações que visam identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança, devendo participar através de contato direto com o 190 ou WhatsApp (22) 9.9980-1177 trazendo informações que possam auxiliar na elucidação dos delitos ocorridos, bem como contribuir com o mapeamento dos locais com maiores índices de criminalidades e de tráfico de drogas, fomentando a constante readequação do policiamento nas áreas necessárias."



Informações anônimas sobre atos ilícitos ou que levem a Polícia a desvendar um crime podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo telefone WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.

