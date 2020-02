Cedae confirma volta do funcionamento da estação do Guandu

Apesar do retorno no abastecimento, a companhia ressalta que alguns locais podem levar até 72 horas para voltar a ter água.

"A reabertura das comportas do canal principal da estação ocorreu após técnicos da companhia constatarem que não há risco à operação. O abastecimento já foi retomado – de forma gradativa por motivos de segurança operacional -, mas em alguns locais, como ruas altas, pode levar até 72 horas para se restabelecer completamente", a companhia avisou, em nota.

Espuma que teria sido registrada na estação do Guandu

POLÍCIA NO GUANDU

A crise hídrica que culminou com uma investigação policial começou no início de janeiro, quando moradores da capital e da Baixada começaram a reclamar que a água que chegava às casas deles estava barrenta e com cheiro ruim. Depois da reclamação, a Cedae informou que técnicos da companhia detectaram a presença de(substância orgânica produzida por algas) na água e que ela não representa nenhum risco à saúde dos consumidores