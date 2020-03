Rio - A socialite Mirna Bandeira de Mello, de 71 anos, morreu, nesta segunda-feira, com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a colunista Lu Lacerda, Mirna estava internada no Hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Caso a morte dela seja confirmada por causa da Covid-19, será o segundo caso de óbito pela doença na cidade.

"Personagem queridíssima em todas as gerações cariocas, formando com o marido, Paulo, um casal alegre, festivo, importante nesse cenário social do Rio, se relacionando bem com os mais variados perfis", a jornalista Lu Lacerda lamentou a morte de Mirna.

A primeira morte por causa do coronavírus na capital foi confirmada ontem. Trata-se de uma mulher mulher de 58 anos, que já tinha um histórico de doenças antes da Covid-19. Até agora, o estado soma quatro óbitos.