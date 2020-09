Psol entra com novo pedido de impeachment contra Crivella

Rio - O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) entrou, nesta terça-feira, com um novo pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, na Câmara Municipal. De acordo com o documento entregue ao presidente da Câmara, Jorge Felippe, Crivella cometeu improbidade administrativa, crime de responsabilidade e desviou verbas públicas.

Segundo o partido, a iniciativa foi motivada pela suspeita recentemente revelada sobre um esquema de corrupção envolvendo o prefeito e homens de sua confiança após a realização de mandados de busca e apreensão oriundas da Operação Hades.

Ainda de acordo com o partido, Crivella desviou verbas públicas ao supostamente participar do esquema e cometeu improbidade administrativa e crime de responsabilidade. As investigações mostram que o prefeito trocou quase 2 mil mensagens com Rafael Alves, que não tinha cargo na gestão . O empresário atuaria para facilitar contratos de empresas por meio do pagamento de propina e teria forte influência sobre o mandatário. Ambos negam as acusações.

Procurado pelo DIA, a prefeitura do Rio ainda não se manifestou sobre o novo pedido protocolado.

Operação

A ação foi um desdobramento da Operação Hades , deflagrada no dia 10 de março deste ano, que investiga a existência de uma possível organização criminosa e esquema de corrupção na prefeitura.

Os mandados para a ação foram autorizados pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Dentre os endereços alvos, estavam a residência de Crivella, na Península, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, o Palácio da Cidade, residencial oficial da prefeitura, em Botafogo, na Zona Sul, e o Centro Administrativo São Sebastião, sede do Executivo Municipal, na Cidade Nova.

Os agentes também foram a endereços residenciais e funcionais de agentes públicos municipais e empresários em Jacarepaguá, Flamengo, Tijuca, Itaipava, na Região Serrana, e em Nilópolis, na Baixada Fluminense.



Pedido de impeachment

A Câmara de Vereadores rejeitou a abertura do processo de impeachment contra o prefeito no dia 3 de setembro. Ao todo, foram 25 votos contra e 23 a favor da abertura do rito.

*Com informações do Estadão Conteúdo