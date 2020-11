Candidato André Felipe Barreto Barbosa sofreu atentado a tiros Foto: Divulgação

Rio - A sede ONG Saber Mais, em Seropédica, Região Metropolitana, sofreu um ataque a tiros na noite desta quarta-feira. A organização foi atingida com dois tiros no portão de entrada e com um tiro na direção da sala do candidato a vereador André Felipe (Republicanos), quem administra o projeto social. Ninguém estava no local no momento do crime e não teve feridos. O caso foi registrado na 48ª DP (Seropédica).

Outros casos



Além deste caso, no último sábado, 7, o candidato a vereador de Seropédica Pierre do Anabal (PDT) sofreu uma tentativa de homicídio . A violência está se tornando cada vez mais frequente nas eleições municipais neste ano. Foram, no total, oito casos: cinco em novembro e três em outubro.

Também neste sábado, o candidato a vereador de Duque de Caxias Erick Saboia (Republicanos) sofreu um ataque de criminosos , na altura da Reduc, na Rodovia Washington Luís. O carro em que o político estava, um Ford Ka, foi atingido por pelo menos três disparos. Erick chegou a ser levado para o Hospital Moacyr do Carmo, mas passa bem.

No mês de outubro, foram três assassinatos. No dia 31, a cabo eleitoral Renata Castro foi morta a tiros em Magé . No dia anterior, ela havia ido até a Polícia Federal, em Niterói, para fazer uma denúncia. Renata chegou a postar um vídeo na rede social dela citando um vereador da região e afirmando que sofrera ameaças dele.