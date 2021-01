Moradores do Retiro dos Artistas são vacinados contra a covid-19 nesta quarta-feira Mauricio Bazilio/ Governo do Estado do Rio

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 12:15 | Atualizado 20/01/2021 12:21

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde informou que os idosos que vivem no Retiro dos Artistas serão vacinados contra a covid-19, nesta quarta-feira, a partir das 13h. Os profissionais que trabalham no local também serão imunizados.

Os idosos e profissionais que trabalham no local são parte do grupo prioritário da primeira fase da vacinação que também inclui profissionais de saúde da linha de frente e profissionais afastados das emergências por fazerem parte do grupo de risco para a covid-19.

Fundação Leão XIII

O governo do estado e Prefeitura do Rio também vão realizar, nesta quarta-feira, a vacinação de idosos que estão em abrigos da Fundação Leão XIII e os da capital contra a covid-19 . As casas de repouso mantidas pelo estado têm 370 pessoas. Além dos moradores, os profissionais que trabalham nesses locais também serão imunizados.

Os primeiros vacinados pela Leão XIII serão da Vila Residencial de Idosos, em Nova Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, ondem vivem 48 pessoas. Além da Vila Residencial, os centros de Recuperação Social (CRS) de Campo Grande e de Itaipu, em Niterói, também receberão as doses.

"É uma emoção muito grande darmos início à vacinação dos nossos idosos. Ao longo da pandemia, investimos em planos de contingência e protocolos de atendimento que têm garantido que nenhum caso de covid-19 tenha sido registrado até agora. As medidas de segurança e os cuidados vão seguir, claro, mesmo depois da imunização. Mas não podemos deixar de dizer que esta é a vacina da esperança de dias melhores", destaca Andréa Baptista, presidente da Leão XIII.

Vacinação dos profissionais de saúde

"A grande maioria dessas doses vai ser aplicada hoje. Em alguns hospitais, isso pode demorar um pouco mais e levar até sete dias para aplicar as doses em todos os profissionais, de acordo com as escalas de plantão. Mas a ideia é que essas doses durem até o dia 23, no máximo", projetou, em entrevista à TV Globo.