Marli Maria tinha 78 anos e contraiu uma bactéria pulmonar Arquivo Pessoal

Por Jenifer Alves

Publicado 04/04/2021 16:18 | Atualizado 04/04/2021 16:31

"Ela ficou em uma sala de enfermaria junto com o Alex cerca de 5 dias. Depois ficou no CTI 4 dias e ele 1. Ela contraiu uma bactéria no hospital, teve uma parada cardiorrespiratória, tentaram uma reanimação, mas ela não conseguiu. Ela lutou muito, mas infelizmente, não conseguiu", disse Adriano, sogro de Marli e cunhado de Alexsandro.

Neste domingo, a fila de espera para leitos no Estado do Rio é de 1 mil e três pacientes, sendo 696 para UTI e 307 para enfermaria. No último domingo, o panorama geral era de 996 pacientes a espera de leitos, sendo 710 para UTI e 279 para enfermaria.

O governador Cláudio Castro esteve neste sábado na cerimônia de abertura do novo hospital modular de Nova Iguaçu. Ele garantiu o funcionamento total do hospital com 300 leitos, sendo 120 de UTI em um período de 15 a 20 dias. O evento contou com muitos convidados como vereadores e deputados, formando uma aglomeração no local, o que vai contra o decreto estadual do próprio governador que proíbe qualquer tipo de evento, inclusive oficiais.