Modelo Bianca Domingues Redes Sociais

Por ANDERSON JUSTINO e BRUNA FANTTI

Publicado 18/05/2021 08:35 | Atualizado 18/05/2021 13:07

Rio - A modelo Bianca Domingues disse à Polícia Civil que estava no quarto 502 do hotel na praia da Barra da Tijuca, onde o funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, caiu e morreu . Em depoimento, a jovem relatou que estava mantendo relações sexuais com ele na varanda. Bianca disse que o artista tentou sair do local, com medo da mulher, a advogada Deolane Bezerra, pulando para o apartamento de baixo, mas se desequilibrou.

"Ele acreditava que a esposa estava na porta do quarto, ficou assustado e tentou sair", disse à polícia. Ela foi a última a sair da delegacia, nesta segunda-feira. A Polícia Civil sabe que apenas três pessoas estavam dentro do quarto do hotel. Além de MC Kevin e Bianca, o funkeiro Victor Elias Fontenelle também estava no local. Os três fizeram sexo no quarto e, logo depois, Bianca e Kevin seguiram para varanda.

Além deles, uma quarta pessoa, que seria amigo pessoal do MC, é investigada por tentar entrar no quarto. A Polícia Civil apreendeu os celulares de todos os envolvidos. Os exames realizados no local onde o artista caiu devem ficar prontos ainda nesta terça. A polícia pediu exames para saber se houve uso de drogas e bebidas alcóolicas

À polícia, a moça contou que conheceu Kevin e Victor na orla da Barra. Depois de alguns minutos de conversa, decidiram ir para o quarto do hotel, onde tiveram relações. Ainda segundo a polícia, Kevin e Deolane discutiram na volta de uma festa na casa do funkeiro PK Delas.

"Depois dessa discussão, a Deolane foi para o quarto em que estava hospedada com ele e não saiu de lá. Ela o procurou, mas apenas por meio de telefone. O que se sabe é que em nenhum momento ela saiu do quarto", contou uma fonte da polícia.

As investigações estão a cargo do delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca). Entre a madrugada de sábado e a noite de segunda, a polícia já tinha ouvido oito testemunhas. A polícia descartou a primeira informação de que o artista teria tentado pular na piscina do hotel, mas acabou batendo com a cabeça. Kevin caiu de uma altura de quase 20 metros.

O funkeiro estava no Rio para uma apresentação em uma casa de shows em Vila Valqueire, na Zona Norte do Rio. Segundo a Prefeitura do Rio, o evento era ilegal e não tinha autorização para ser realizado.