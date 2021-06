Capitão dos Bombeiros que atropela, mata ciclista e foge do local, no Recreio dos Bandeirantes. - Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 09:53

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio marcou para o dia 28 de julho, às 14h30, a primeira audiência do processo que o bombeiro João Maurício Correia Passos é réu pelo crime de homicídio culposo , por atropelar e matar o ciclista Cláudio Leite da Silva , de 57 anos. A decisão é da juíza Luciana Fiala de Siqueira Carvalho, da 31ª Vara Criminal do Rio. O crime aconteceu em janeiro desse ano na altura do posto 10, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Após ser preso, o militar confirmou, na distrital, que estava ao volante e disse ter fugido "porque teve medo de ser linchado". De acordo com informações da 42ª DP, o militar tem histórico de agressão contra a mulher. O capitão foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito.

Testemunhas disseram que João Maurício Correia Passos estava em alta velocidade quando atropelou o ciclista Cláudio. O oficial ainda tentou fugir do local do atropelamento sem prestar socorro, mas acabou batendo o veículo um pouco mais à frente e fugiu a pé do local, abandonando o carro.

A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do capitão. Durante a audiência de custódia, ele admitiu ser dependente químico e ter interesse em se tratar contra a adicção. Na decisão, o juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese explicou que a prisão preventiva se deu por causa do vídeo, gravado em um posto de gasolina da Zona Oeste, em que é possível ver que João Maurício "sequer conseguia andar em razão de se encontrar possivelmente alcoolizado" momentos antes do crime. Além disso, o magistrado ainda considera um risco reestabelecer a liberdade do capitão.



"A pena privativa de liberdade máxima, prevista em abstrato para o injusto imputado ao demandado não é superior a 4 anos de reclusão (hipótese que não autoriza a imposição de custódia cautelar preventiva). [...] O réu deverá ainda comparecer mensalmente em Cartório, para dar conta de suas atividades; ficando proibido de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas; devendo, ainda, manter-se em recolhimento domiciliar nos dias de folga".



O juiz Lacé Brandão determinou também a devolução do carro envolvido no acidente para que fique sob custódia de Maurício Passos, pai do bombeiro.

O capitão foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. No entanto, o promotor responsável pelo caso, José Antônio Fernandes Souto, não concordou com a Polícia Civil, que havia indiciado o motorista por homicídio doloso, com intenção de matar, porque ele teria assumido o risco de provocar um acidente e matar alguém.

Mulher do oficial afirma sofrer agressões

De acordo com informações da 42ª DP, o militar tem histórico de agressão contra a mulher. Ele já foi preso por ter agredido a esposa, deficiente física, na casa onde mora, no Méier, Zona Norte, mas foi liberado após audiência de custódia.

DIA pelo delegado Luxardo. A mulher do capitão disse, em depoimento à polícia no dia 5 de janeiro deste ano , que o motivo dela ter ficado paraplégica foi porque ela e o marido sofreram um acidente de carro após João dirigir embriagado. A informação foi divulgada pela Globonews, e confirmada aopelo delegado Luxardo.

A companheira de João, que não teve o nome divulgado, relatou ainda que está casada com o marido há 14 anos, têm dois filhos e sofre agressões constantemente. Ainda segundo a mulher, o agressor já falou para era que ela precisava morrer, além de dizer que iria procurar "uma mulher de verdade", pois a esposa não servia para nada, já que "estava em uma cadeira de rodas".

Nesta tarde, o delegado que investiga o caso afirmou que João Maurício havia passagens pelo polícia por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha contra a vítima.