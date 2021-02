Por Lili Bustilho

Publicado 10/02/2021 12:27 | Atualizado 10/02/2021 13:16

Moradores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, se unem em orações pelo policial militar Cabo Brito - nascido no município - que foi baleado, na segunda-feira, 8, durante serviço, na Região dos Lagos no Rio. Nas redes sociais, é intensa a mobilização com pedidos de fé voltados para a saúde e recuperação do bonjesusense, Rodolfo José de Souza Brito, que é lotado no 25° BPM (Cabo-Frio) e teria sido atingido por quatro tiros efetuados por traficantes na praia de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Ele está internado no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. O DIA conversou com Sergio José de Souza Brito, um dos irmãos do policial militar que esclareceu algumas falsas informações que circulam pela internet ou grupos de whatsapp e agradeceu a todos que estão sensibilizados e pedindo forças ao policial.