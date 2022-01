Manifestação de moradores da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, pedindo o fim das operações no local. Moradores acusam policiais militares de cometerem excesso durante as ações - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Manifestação de moradores da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, pedindo o fim das operações no local. Moradores acusam policiais militares de cometerem excesso durante as açõesReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/01/2022 15:06

Rio - A Zona Norte do Rio foi a região do Grande Rio mais afetada pela violência armada no mês de dezembro, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado divulgados nesta quarta-feira. A região concentrou 33% dos tiroteios mapeados no mês, 88 registros ao todo. A Baixada Fluminense aparece em segundo lugar, com 76 tiroteios no último mês e também apresentou o maior número de mortos em decorrência da violência, com 29 vítimas fatais. A Zona Norte teve 13 mortos.



Já na Zona Norte, o Morro da Serrinha, em Madureira, foi palco de intensos tiroteios nas primeiras semanas de dezembro. A comunidade foi alvo de confrontos entre traficantes locais e criminosos de facções rivais, além de ter sido palco de operações da Polícia Militar. Em Inhaúma, também Zona Norte, seis pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança , durante um ataque a tiros a um bar na madrugada do dia 19 de dezembro. Segundo a Polícia Militar, populares contaram que criminosos em uma moto passaram atirando em direção ao estabelecimento.

No dia 21 de dezembro, o pintor Fabrício Alves de Souza, de 26 anos, estava a caminho do trabalho quando foi baleado e morto no Complexo da Pedreira , em Barros Filho. Testemunhas contam que ele avisou aos policiais que era trabalhador antes de ser morto. Fabrício não tinha antecedentes criminais e a Polícia Civil ainda não concluiu as investigações do caso.

Confira o ranking das regiões da capital fluminense em dezembro:

Zona Norte: 88 tiroteios, 13 mortos e 21 feridos

Baixada Fluminense: 76 tiroteios, 29 mortos e 16 feridos

Leste Metropolitano: 58 tiroteios, 22 mortos e 31 feridos

Zona Oeste: 35 tiroteios, 11 mortos e 8 feridos

Centro: 8 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido

Zona Sul: 2 tiroteio

Região Metropolitana também teve número elevado de tiroteios

Durante o mês de dezembro, houve 267 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar de ainda elevado, número foi 13% menor que o registrado no último mês de 2020, quando houve 306 casos.



Entre os 267 tiroteios, 93 deles (35%) ocorreram com a presença de agentes de segurança, o que representa um aumento de 26% em comparação com dezembro de 2020, que acumulou 74 tiroteios onde havia agentes de segurança na cena.



Apesar da queda nos tiroteios, houve aumento de 59% no número de baleados na Região Metropolitana do Rio em dezembro: foram 154 vítimas (sendo 77 mortos e 77 feridos). No mesmo período de 2020, 97 pessoas foram baleadas (sendo 43 mortos e 54 feridos).

Comparado ao mês de novembro, que concentrou 262 tiroteios, com 147 baleados no total (sendo 79 mortos e 68 feridos), dezembro apresentou aumento de 2% nos tiroteios e queda de 3% nos mortos por arma de fogo. Em compensação, houve aumento de 13% no número de feridos.



No mês de dezembro, as datas mais afetadas pela violência armada foram: dia 3, com 21 tiroteios/disparos de arma de fogo; Dia 12, com sete mortos; e dia 19, com nove feridos.

Cinco crianças baleadas em dezembro