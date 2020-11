Segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio, SG tem nove candidatos à Prefeitura para o pleito municipal deste ano Arte gráfica

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Os candidatos a prefeito do segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro - com aproximadamente 600 mil eleitores dentre mais de um milhão de habitantes - agitaram as ruas da cidade nos últimos 17 dias antes do pleito deste domingo (15). Além de caminhadas, carreatas, ações públicas de adesivagem de veículos (os chamados "adesivaços") e reuniões com setores da população, como entidades de classe e grupos sociais, os prefeitáveis também se dedicaram a um longo tempo de interação com eleitores nas redes sociais, aproveitando a expansão e a força conquistadas pela internet nesses oito meses de isolamento domiciliar em função da pandemia do novo coronavírus.

O DIA publica aqui o perfil de cada um dos nove postulantes ao cargo maior do Executivo gonçalense - em ordem alfabética - para que o leitor os conheça um pouco melhor e escolha a opção que mais atenda às suas expectativas de gestão pública. O volume de informações sobre cada candidato varia conforme seu currículo e atuação pública. (IMAGENS NA GALERIA AO FINAL DA MATÉRIA)

Capitão Nelson (partido Avante), nascido Nelson Ruas dos Santos, mora em São Gonçalo desde os quatro anos de idade. Ingressou cedo na área de segurança pública, servindo ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil pelos primeiros cinco anos de sua carreira. Aos 23 anos entrou para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, pela qual comandou a guarnição Patamo por 10 anos, chefiou a 2ª seção (P2) do 7º BPM, o 35º BPM e o 4º CPA, recebendo duas importantes medalhas na corporação: uma de Bravura em Ação, outra de Coragem e Destemor. Participou diretamente da construção de unidades de Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) nos bairros de Itaoca, Santa Luzia, Barro Vermelho, Santa Isabel, Maria Paula e Guaxindiba. Impulsionado por vizinhos e amigos, decidiu vir candidato pela primeira vez como vereador na cidade, sendo reeleito. Posteriormente, elegeu-se deputado estadual, em 2018, através do qual articulou e conseguiu dois colégios cívico-militares para Alcântara e Galo Branco, a quarta companhia do 7º BPM para Santa Isabel, aumento do efetivo e mais viaturas para a cidade, o retorno do Batalhão Florestal para a Fazenda Colubandê e o programa São Gonçalo Presente, de policiamento ostensivo. NÚMERO DE URNA: 70. Conheça o vice da chapa, Sergio Gevú (Partido Liberal - PL), e as principais propostas de governo da dupla clicando , nascido Nelson Ruas dos Santos, mora em São Gonçalo desde os quatro anos de idade. Ingressou cedo na área de segurança pública, servindo ao Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil pelos primeiros cinco anos de sua carreira. Aos 23 anos entrou para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, pela qual comandou a guarnição Patamo por 10 anos, chefiou a 2ª seção (P2) do 7º BPM, o 35º BPM e o 4º CPA, recebendo duas importantes medalhas na corporação: uma de Bravura em Ação, outra de Coragem e Destemor. Participou diretamente da construção de unidades de Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) nos bairros de Itaoca, Santa Luzia, Barro Vermelho, Santa Isabel, Maria Paula e Guaxindiba. Impulsionado por vizinhos e amigos, decidiu vir candidato pela primeira vez como vereador na cidade, sendo reeleito. Posteriormente, elegeu-se deputado estadual, em 2018, através do qual articulou e conseguiu dois colégios cívico-militares para Alcântara e Galo Branco, a quarta companhia do 7º BPM para Santa Isabel, aumento do efetivo e mais viaturas para a cidade, o retorno do Batalhão Florestal para a Fazenda Colubandê e o programa São Gonçalo Presente, de policiamento ostensivo.Conheça o vice da chapa,(Partido Liberal -), e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI

Dayse Oliveira Gomes (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU), 54 anos, graduada em História e mestre em Educação, é professora da rede estadual de ensino e ativa militante socialista e dos movimentos 'Quilombo Raça e Classe' e 'Mulheres em Luta', os quais fundou. Antes de ser uma das fundadoras do PSTU, ela integrou o Partido dos Trabalhadores (PT). Já foi diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) e da Central Sindical e Popular CSP-Conlutas, dos quais também participou da fundação. Atualmente integra a Secretaria de Gênero e Combate à Homofobia. Foi candidata a vice-presidente do Brasil na chapa encabeçada por José Maria de Almeida, o Zé Maria, nas eleições presidenciais de 2002. Foi candidata a prefeita de São Gonçalo em 2004 e a senadora pela Frente de Esquerda no Rio de Janeiro em 2006 e 2012, porém não se elegeu. Em 2014, foi candidata a governadora do estado do Rio de Janeiro, ficando em 5º lugar na disputa. Naquele segundo turno, Dayse não apoiou nenhum candidato e defendeu o voto nulo. Repetiu o feito nas eleições de 2018. NÚMERO DE URNA: 16. Conheça o vice da chapa, Roberto Baeta (PSTU), e as principais propostas de governo da dupla clicando Gomes (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado -), 54 anos, graduada em História e mestre em Educação, é professora da rede estadual de ensino e ativa militante socialista e dos movimentos 'Quilombo Raça e Classe' e 'Mulheres em Luta', os quais fundou. Antes de ser uma das fundadoras do PSTU, ela integrou o Partido dos Trabalhadores (PT). Já foi diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) e da Central Sindical e Popular CSP-Conlutas, dos quais também participou da fundação. Atualmente integra a Secretaria de Gênero e Combate à Homofobia. Foi candidata a vice-presidente do Brasil na chapa encabeçada por José Maria de Almeida, o Zé Maria, nas eleições presidenciais de 2002. Foi candidata a prefeita de São Gonçalo em 2004 e a senadora pela Frente de Esquerda no Rio de Janeiro em 2006 e 2012, porém não se elegeu. Em 2014, foi candidata a governadora do estado do Rio de Janeiro, ficando em 5º lugar na disputa. Naquele segundo turno, Dayse não apoiou nenhum candidato e defendeu o voto nulo. Repetiu o feito nas eleições de 2018.Conheça o vice da chapa,, e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI

Dejorge Patrício (partido Republicanos), 46 anos, ingressou na política em 2004, quando se candidatou pela primeira vez a vereador pelo Partido Liberal (PL). Apesar de ter sido o candidato mais votado do partido, não foi eleito porque a legenda não atingiu o quociente. Voltou a se candidatar em 2012 e, com 6.391 votos, tornou-se o vereador mais votado de São Gonçalo. Em 2014, candidatou-se pela primeira vez a deputado federal, sendo eleito segundo suplente, pelo Partido Republicano (PR). Em 2016, deixou o PR e ingressou no Partido Republicano Brasileiro (PRB) para disputar a eleição para prefeito de São Gonçalo, em que chegou ao segundo turno mas perdeu para José Luiz Nanci. Em 2018, candidatou-se a deputado federal novamente e ficou mais uma vez com a suplência do cargo. Após deixar a Câmara de Vereadores, tomou posse como deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2017 no lugar de Clarissa Garotinho, que assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio de Janeiro. Dejorge permaneceu no cargo até abril de 2018, quando Clarissa retornou à Câmara Federal. Entre fevereiro de 2019 e agosto de 2020, ocupou a função de assessor de Projetos Especiais da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). NÚMERO DE URNA: 10. Conheça o vice da chapa, Marquinho Solidariedade (partido Solidariedade), e as principais propostas de governo da dupla clicando partido, 46 anos, ingressou na política em 2004, quando se candidatou pela primeira vez a vereador pelo Partido Liberal (PL). Apesar de ter sido o candidato mais votado do partido, não foi eleito porque a legenda não atingiu o quociente. Voltou a se candidatar em 2012 e, com 6.391 votos, tornou-se o vereador mais votado de São Gonçalo. Em 2014, candidatou-se pela primeira vez a deputado federal, sendo eleito segundo suplente, pelo Partido Republicano (PR). Em 2016, deixou o PR e ingressou no Partido Republicano Brasileiro (PRB) para disputar a eleição para prefeito de São Gonçalo, em que chegou ao segundo turno mas perdeu para José Luiz Nanci. Em 2018, candidatou-se a deputado federal novamente e ficou mais uma vez com a suplência do cargo. Após deixar a Câmara de Vereadores, tomou posse como deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2017 no lugar de Clarissa Garotinho, que assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio de Janeiro. Dejorge permaneceu no cargo até abril de 2018, quando Clarissa retornou à Câmara Federal. Entre fevereiro de 2019 e agosto de 2020, ocupou a função de assessor de Projetos Especiais da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).Conheça o vice da chapa,(partido), e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI

Dimas de Paiva Gadelha Júnior, (Partido Trabalhista - PT) é médico sanitarista, tem 45 anos, é casado e tem dois filhos. Natural da Paraíba, chegou com 13 anos no bairro da Trindade, em São Gonçalo, para morar com a avó e realizar o sonho de estudar Medicina. Com especializações em Saúde Pública pela Fiocruz e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, ele dedicou boa parte de sua trajetória profissional aos cuidados com a família gonçalense em cargos públicos, tendo implantado inúmeros serviços, como o Saúde da Família, o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), as Unidades Municipais de Atendimento de Urgência do Pacheco e Nova Cidade, clínicas da Família, o Centro de Imagens, o Espaço Rosa, academias da Saúde, entre outros. NÚMERO DE URNA: 13. Conheça o vice da chapa, Marlos Costa (Partido Democrático Trabalhista - PDT), e as principais propostas de governo da dupla clicando de PaivaJúnior, (Partido Trabalhista -) é médico sanitarista, tem 45 anos, é casado e tem dois filhos. Natural da Paraíba, chegou com 13 anos no bairro da Trindade, em São Gonçalo, para morar com a avó e realizar o sonho de estudar Medicina. Com especializações em Saúde Pública pela Fiocruz e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, ele dedicou boa parte de sua trajetória profissional aos cuidados com a família gonçalense em cargos públicos, tendo implantado inúmeros serviços, como o Saúde da Família, o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), as Unidades Municipais de Atendimento de Urgência do Pacheco e Nova Cidade, clínicas da Família, o Centro de Imagens, o Espaço Rosa, academias da Saúde, entre outros.. Conheça o vice da chapa,(Partido Democrático Trabalhista -), e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI

Isaac Ricalde (Partido Comunista do Brasil - PCdoB) tem 35 anos e é servidor público municipal desde 2011. Começou sua militância no movimento estudantil. Foi presidente do Grêmio do Colégio Estadual Santos Dias, na Covanca. Em seguida presidiu a União da Juventude Socialista. Participou ativamente das lutas pelo passe-livre e representou a juventude da cidade no comitê contra a privatização da Cedae, em 2002. Foi membro de vários conselhos municipais, como o de Cultura. É filiado ao PCdoB desde os 16 anos. Em 2019, participou da fundação do Fórum dos Movimentos Sociais de São Gonçalo. NÚMERO DE URNA: 65. Conheça a vice da chapa, Ana Cardinal (Partido Socialismo e Liberdade - PSOL), e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI. (Partido Comunista do Brasil -) tem 35 anos e é servidor público municipal desde 2011. Começou sua militância no movimento estudantil. Foi presidente do Grêmio do Colégio Estadual Santos Dias, na Covanca. Em seguida presidiu a União da Juventude Socialista. Participou ativamente das lutas pelo passe-livre e representou a juventude da cidade no comitê contra a privatização da Cedae, em 2002. Foi membro de vários conselhos municipais, como o de Cultura. É filiado ao PCdoB desde os 16 anos. Em 2019, participou da fundação do Fórum dos Movimentos Sociais de São Gonçalo.Conheça a vice da chapa,(Partido Socialismo e Liberdade -), e as principais propostas de governo da dupla clicando

José Luiz Nanci (partido Cidadania), é o atual prefeito que concorre à reeleição. Tem 68 anos e é médico anestesista, nascido e criado no bairro do Zé Garoto, onde até hoje reside. Casado e pai de dois filhos, foi eleito vereador pela primeira vez em São Gonçalo em 1992, sendo reeleito, consecutivamente, mais outras quatro vezes, somando assim cinco mandatos. Em 2006, concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados, ficando como suplente. Durante o cumprimento de seu quinto mandato de vereador, em 2010, candidatou-se e foi eleito deputado estadual. No Estado, foi 4º secretário da Alerj e também secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida durante os primeiros meses do governo de Luiz Fernando Pezão. Em agosto de 2016, venceu a disputa para a Prefeitura de São Gonçalo, pelo Partido Popular Socialista (PPS), coligado, entre outros, ao Solidariedade, de onde veio seu companheiro de chapa, o então vereador Ricardo Pericar. NÚMERO DE URNA: 23. Conheça o vice da chapa, Márcia Valéria (Cidadania), e as principais propostas de governo da dupla clicando partido, é o atual prefeito que concorre à reeleição. Tem 68 anos e é médico anestesista, nascido e criado no bairro do Zé Garoto, onde até hoje reside. Casado e pai de dois filhos, foi eleito vereador pela primeira vez em São Gonçalo em 1992, sendo reeleito, consecutivamente, mais outras quatro vezes, somando assim cinco mandatos. Em 2006, concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados, ficando como suplente. Durante o cumprimento de seu quinto mandato de vereador, em 2010, candidatou-se e foi eleito deputado estadual. No Estado, foi 4º secretário da Alerj e também secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida durante os primeiros meses do governo de Luiz Fernando Pezão. Em agosto de 2016, venceu a disputa para a Prefeitura de São Gonçalo, pelo Partido Popular Socialista (PPS), coligado, entre outros, ao Solidariedade, de onde veio seu companheiro de chapa, o então vereador Ricardo Pericar.Conheça o vice da chapa,, e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI

Ricardo Pericar (Partido Social Liberal - PSL), nascido Ricardo de Souza Costa, tem 54 anos, é casado e com três filhos. Cristão, é empresário da área da educação. Foi subsecretário municipal de Obras, exerceu três mandatos de vereador e ocupava a função de vice-prefeito até romper com o chefe do Executivo, José Luiz Nanci. Candidato a deputado federal nas eleições de 2018, Pericar conquistou mais de 30 mil votos, chegando na primeira suplência do partido. Seu trabalho ganhou destaque nas fiscalizações contra a corrupção. Ficou muito conhecido por toda a cidade ao encabeçar o movimento denominado "Fora Ampla", que lutava contra os preços abusivos da concessionária e a implantação do chip em substituição ao medidor de energia. NÚMERO DE URNA: 17. Conheça o vice da chapa, Pr. Artur Belmont (Partido Trabalhista Brasileiro - PTB), e as principais propostas de governo da dupla clicando (Partido Social Liberal -), nascido Ricardo de Souza Costa, tem 54 anos, é casado e com três filhos. Cristão, é empresário da área da educação. Foi subsecretário municipal de Obras, exerceu três mandatos de vereador e ocupava a função de vice-prefeito até romper com o chefe do Executivo, José Luiz Nanci. Candidato a deputado federal nas eleições de 2018, Pericar conquistou mais de 30 mil votos, chegando na primeira suplência do partido. Seu trabalho ganhou destaque nas fiscalizações contra a corrupção. Ficou muito conhecido por toda a cidade ao encabeçar o movimento denominado "Fora Ampla", que lutava contra os preços abusivos da concessionária e a implantação do chip em substituição ao medidor de energia.Conheça o vice da chapa,(Partido Trabalhista Brasileiro -), e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI

Roberto Sales (Partido Social Democrático - PSD) tem 42 anos, é casado há 15 e pai de uma menina. Carioca de nascimento, trabalha desde a pré-adolescência, tendo feito bicos de servente de pedreiro, jardineiro, garçom, balconista, catador de lixo, camelô, vendedor, catador de estrumes, empacotador, entre outras atividades. Formou-se em Administração de empresas e trabalhou na iniciativa privada ocupando cargos de gerência nas áreas de Compras, Contratos, Recursos Humanos e também em meios de comunicação. No ano de 2012, foi eleito vereador em São Gonçalo, com 4.044 votos. Foi membro da Executiva municipal do Partido Republicano Brasileiro (PRB), que ajudou a fundar quando ainda era o antigo Partido Municipalista Renovador (PMR). Nas eleições de 2002 a 2010, Sales coordenou as campanhas do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Em 2013, assumiu a Secretaria Municipal de Pesca de São Gonçalo. É dele o projeto do Mercado Municipal de Peixe e o Complexo Pesqueiro de São Gonçalo. Em 2014 se elegeu deputado federal, com mais de 124 mil votos, sendo o primeiro em número de votos pelo PRB/RJ e o quinto no ranking do PRB Nacional. Na Câmara Federal, defendeu projetos voltados para pessoa idosa, a juventude e o aumento do número de transplantes e de doadores de órgãos no país. NÚMERO DE URNA: 55. Conheça o vice da chapa, Dr. Isac Esteves (Partido Trabalhista Cristão - PTC), e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI. (Partido Social Democrático -) tem 42 anos, é casado há 15 e pai de uma menina. Carioca de nascimento, trabalha desde a pré-adolescência, tendo feito bicos de servente de pedreiro, jardineiro, garçom, balconista, catador de lixo, camelô, vendedor, catador de estrumes, empacotador, entre outras atividades. Formou-se em Administração de empresas e trabalhou na iniciativa privada ocupando cargos de gerência nas áreas de Compras, Contratos, Recursos Humanos e também em meios de comunicação. No ano de 2012, foi eleito vereador em São Gonçalo, com 4.044 votos. Foi membro da Executiva municipal do Partido Republicano Brasileiro (PRB), que ajudou a fundar quando ainda era o antigo Partido Municipalista Renovador (PMR). Nas eleições de 2002 a 2010, Sales coordenou as campanhas do atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Em 2013, assumiu a Secretaria Municipal de Pesca de São Gonçalo. É dele o projeto do Mercado Municipal de Peixe e o Complexo Pesqueiro de São Gonçalo. Em 2014 se elegeu deputado federal, com mais de 124 mil votos, sendo o primeiro em número de votos pelo PRB/RJ e o quinto no ranking do PRB Nacional. Na Câmara Federal, defendeu projetos voltados para pessoa idosa, a juventude e o aumento do número de transplantes e de doadores de órgãos no país.Conheça o vice da chapa,(Partido Trabalhista Cristão -), e as principais propostas de governo da dupla clicando

Rodrigo Piraciaba (Partido Socialista Brasileiro - PSB), 44 anos, já foi candidato a vereador pelo PSOL em 2016. Evangélico, nascido e criado no bairro do Pita, cursou Engenharia na UFF e Matemática na Uerj-FFP, além de especialização em Gestão de Pessoas pela FGV-Rio. Com foco na educação, quer trazer uma universidade federal para São Gonçalo. Ele iniciou sua carreira de 25 anos como professor nos colégios Laplace e Impacto, localizados na cidade e foi diretor da Elite Rede de Ensino. Também trabalhou com a administração de uma série de empresas privadas, sendo ainda gestor de negócios. O candidato a prefeito tem como principal pilar de suas propostas o controle dos gastos públicos, focando em transparência e sustentabilidade. NÚMERO DE URNA: 40. Conheça o vice da chapa, Carlos Marcelo (PSB), e as principais propostas de governo da dupla clicando (Partido Socialista Brasileiro -), 44 anos, já foi candidato a vereador pelo PSOL em 2016. Evangélico, nascido e criado no bairro do Pita, cursou Engenharia na UFF e Matemática na Uerj-FFP, além de especialização em Gestão de Pessoas pela FGV-Rio. Com foco na educação, quer trazer uma universidade federal para São Gonçalo. Ele iniciou sua carreira de 25 anos como professor nos colégios Laplace e Impacto, localizados na cidade e foi diretor da Elite Rede de Ensino. Também trabalhou com a administração de uma série de empresas privadas, sendo ainda gestor de negócios. O candidato a prefeito tem como principal pilar de suas propostas o controle dos gastos públicos, focando em transparência e sustentabilidade.Conheça o vice da chapa,, e as principais propostas de governo da dupla clicando AQUI