Cabo PM Brito é lotado no 25º BPM (Cabo Frio) e já fez parte do Batalhão de Operações Especiais (BOPE); ele natural de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, onde familiares residem. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/02/2021 20:12 | Atualizado 15/02/2021 20:42

Rodolfo José de Souza Brito, DIA, na noite desta segunda-feira, 15. O local para doação é o banco de sangue SERUM, situado à Rua do Riachuelo, 43, 3º andar, no Centro do Rio de Janeiro. A unidade hematológica atende o O policial militar bonjesusense, que foi baleado por criminosos no início da semana passada, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio durante serviço, está precisando de doação de sangue. A informação foi passada por um dos irmãos do militar ao, na noite desta segunda-feira, 15. O local para doação é o banco de sangue SERUM, situado à Rua do Riachuelo, 43, 3º andar, no Centro do Rio de Janeiro. A unidade hematológica atende o Hospital Alberto Torres (Heat) onde CB Brito está internado . No ato da doação é necessário informar o nome de Rodolfo.



*BANCO DE SANGUE SERUM*

*Endereço: Riachuelo, 43 - 3º andar do (Hospital da Ordem Terceira do Carmo próximo aos Arcos da Lapa no Centro).*

*Estacionamento: Av. Gomes Freire, 769 Lapa – Gratuito*

*Horário: Segunda a Sexta 08h às 17h e Sábado 08h às 16h*

Publicidade

O QUE VOCÊ PRECISA PARA DOAR SANGUE?

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum;

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 30 dias;

Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS;

Não ter diabetes em uso de medicações.



Doação de segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 16h. Foto: divulgação

Publicidade

Confira as perguntas realizadas na pré-triagem clínica para a doação de sangue:

Responder com o máximo de informações possíveis (pode responder enumerando se facilitar)

1.QUAL SUA IDADE? (Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido realizada até os 60 anos e menores de idade a partir de 16 anos podem, desde que acompanhado dos pais).

2.PESA MAIS DE 50 KG?

3.JÁ DOOU SANGUE ANTERIORMENTE? (Se sim, o intervalo de doações para mulheres é de 3 meses e 2 meses para homens)

4.SE ESTEVE OU ESTÁ GRIPADO OU RESFRIADO PRECISA AGUARDAR 30 DIAS SEM SINTOMAS PARA DOAR

5.TEVE COVID CONFIRMADO OU SINTOMAS? TEVE CONTATO COM PORTADORES?

6.TOMA ALGUM MEDICAMENTO REGULARMENTE? (Caso sim, enviar o nome e motivo para verificarmos se poderá doar)

7.TOMOU ALGUM MEDICAMENTO NOS ÚLTIMOS 15 DIAS? (Se sim, enviar nome e motivo)

8.NÃO PODE SER DIABETICO.

9.REALIZOU TATUAGEM OU PIERCING NOS ULTIMOS 12 MESES?

10.REALIZOU ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA OU ALGUMA CIRURGIA? (Se sim, precisa aguardar 6 meses para doar)

11.JÁ FEZ BARIATRICA?

12.REALIZOU PROCEDIMENTO DENTÁRIO RECENTEMENTE? (Se sim, informar qual)

13.VIAJOU PARA FORA DO ESTADO DO RIO NOS ÚLTIMOS 12 MESES? (Se sim, informar o local)

14.TOMOU ALGUMA VACINA NO ÚLTIMO MÊS? (Se sim, informar qual para que possamos checar os prazos de aptidão)

15.TEVE DENGUE, CHIKUNGUNHA OU ZIKA NOS ULTIMOS 6 MESES?

16.NÃO PODE TER DOENÇA CARDIACA.

17.NÃO TER TIDO CONVULSÃO OU EPILEPSIA NOS ULTIMOS 3 ANOS.

18.NÃO PODE ESTAR COM ALGUMA INFLAMAÇÃO, OU ALGUMA LESÃO NA PELE.

19.NÃO TER CONTRAÍDO HEPATITE (APENAS A, ATÉ OS 11 ANOS DE IDADE)

È necessário levar documento original com foto, dormir pelo menos 6 horas na noite anterior, não é necessário estar em jejum e não fazer uso de bebida alcoólica nas 12 horas que anteceda, a doação.

Publicidade

Doação em nome de Rodolfo José de Souza Brito. Foto: divulgação

Publicidade

Atualizada às 20h30