Candidatos votam na manhã deste domingo Daniel Castelo Branco / Agência O DIA / Reginaldo Pimenta / Agência O DIA / Divulgação / Estefan Radovicz / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:49 | Atualizado 15/11/2020 14:31

Rio - Os candidatos à Prefeitura do Rio votaram na manhã deste domingo. O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) líder em todas as pesquisas votou em São Conrado, na Zona Sul, já atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos) em segundo nas pesquisas, votou na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Benedita da Silva (PT)



A candidata do PT votou pouco antes das 9h deste domingo, na Escola Municipal Santo Tomás de Aquino , no Leme, na Zona Sul do Rio. Aos 78 anos, a petista aproveitou o horário das 7h às 10h, dado como preferencial aos idosos nas eleições deste ano.

Ela chegou à seção eleitoral acompanha de um neto, do marido, o ator Antonio Pitanga, da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) e da cantora Eliana Pittman.

Clarissa Garotinho (PROS)

A deputada federal de 38 anos estava acompanhada do marido, Marcos Alvite, e do filho Vicente, de quatro anos.

Cyro Garcia (PSTU)

Eduardo Bandeira de Mello (Rede)

Acompanhado da mulher e dos três filhos, que também votam na mesma zona eleitoral, o político posou para fotos com eleitores.

Eduardo Paes (DEM)

Antes de exercer o voto, Paes também acompanhou o filho Bernardo na escola municipal Lúcia Miguel Pereira, em São Conrado. Bernardo votou pela primeira vez - ele completou 16 anos em julho.

Gloria Heloiza (PSC)

A candidata Glória Heloiza votou às 10 horas na Escola Municipal João Mendonça , na Pechincha, Zona Oeste do Rio. Ela votou acompanhada da mãe.

Luiz Lima (PSL)

O candidato do PSL votou, por volta das 10h30 deste domingo, na sede do Fluminense , em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Luiz estava acompanhado da esposa, Milene Comini, e da filha, Luiza Lima.

Marcelo Crivella (Republicanos)

Crivella, que mora no Condomínio Península, a cerca de 3 km da zona eleitoral chegou acompanhado do filho e da esposa.

Martha Rocha (PDT)

Moradora do bairro, Martha chegou acompanhada pelo marido, Eduardo Moreira, e se disse confiante com as chances de segundo turno.

Paulo Messina (MDB)



Candidato votou, no início da tarde deste domingo , na Escola Adventista Botafogo, em Botafogo, na Zona Sul. Acompanhado da esposa e dos filhos, o político falou em expectativa de reverter pesquisas com resultado diferente nas urnas.

Renata Souza (Psol)

A candidata votou por volta das 10h deste domingo no CIEP Elis Regina , na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. A deputada estadual, de 38 anos, morou até dois anos atrás no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio.

Suêd Haidar (PMB)

