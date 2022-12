Ludmilla grava ’Numanice#2’ no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2022

Rio - O ano de 2022 foi bem agitado para a música popular brasileira. Tanto por grandes shows e lançamentos, quanto por perdas inestimáveis e lutos insuperáveis. Os 12 meses também foram marcados por muita comemoração de longas carreiras, retornos aguardados e separações inesperadas.

Marília Mendonça Em 2022, o mundo da música também foi marcado por uma separação que ninguém esperava. Após Simaria se afastar dos palcos em decorrência de problemas de saúde, a relação com Simone foi afetada. Diversos desentendimentos entre as irmãs que vieram a público, culminando no fim da dupla após dez anos. Os shows que já estavam marcados foram realizados por Simone, que seguiu seu caminho e lançou sua carreira solo. Simaria segue afastada do ramo musical.





Luto No final do ano passado o Brasil perdia Marília Mendonça que, indiscutivelmente, foi uma das maiores artistas do país e revolucionou o sertanejo. A cantora morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo e, para os fãs, sua partida no auge da carreira ainda é muito difícil de aceitar. E os números de 2022 mostram o impacto que Marília causou na indústria musical. Após ser mais uma vez indicada ao Grammy Latino pelo segundo álbum em parceria com a dupla Maiara e Maraisa, “Patroas 35%”, a cantora continuou sendo a artista mais ouvida no Brasil em 2022, e uma das brasileiras mais ouvidas do mundo. Marília também deixou diversos projetos póstumos lançados este ano, que a equipe intitulou de "Decretos Reais", com a intenção de "realizar os desejos da rainha". Tudo isso além de parcerias com artistas como Ludmilla, Naiara Azevedo, Lucas Lucco e Dulce María.