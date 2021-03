Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Por Jorge Costa*

Publicado 26/03/2021 14:35 | Atualizado 26/03/2021 15:05

Rio - "Nós, mães e familiares estamos sofrendo muito, há três meses não vimos as nossas crianças, é muito triste, dói demais". Com estas palavras, Rana Jéssica rememorou o desaparecimento do seu filho, Alexandre da Silva, que completou 11 anos na última segunda-feira (15). O menino está desaparecido junto com o seu primo, Lucas Matheus, de oito anos, e o amigo Fernando Henrique, de 11, desde o dia 27 de dezembro. Neste sábado, faz 90 dias que os três sumiram após brincarem em um campo de futebol no bairro Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



Rana Jéssica, mãe de Alexandre, disse que até o momento não recebeu novas notícias sobre as investigações feitas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). "Até o momento não recebemos nenhuma novidade, só as filmagens que o Ministério Público nos mostrou".



No dia 11 de março, o MP anunciou ter encontrado imagens de uma câmera de segurança que flagrou os três meninos na Rua Malopia, em Vila Medeiros, um bairro vizinho de onde eles sumiram. As mesmas imagens tinham sido obtidas antes pela Polícia Civil, que não encontrou, durante a perícia, o momento em que houve o registro da passagem dos meninos.



Rana disse que mantém intacto os objetos do filho enquanto luta pelo seu retorno. "Preservo todos os pertences do meu filho, está tudo limpinho e guardado. Esse momento está sendo muito difícil, sem notícias nenhuma, sem saber o que aconteceu com o meu Alexandre, ele completou 11 anos no dia 15 de março", afirmou.



Alexandre dormia em um quarto dividido com sua irmã de quatro anos. Perguntada pelo DIA se conversou com a filha sobre o caso, Rana desabafou: "Ela pergunta pelo Alexandre e me fala que vai procurar ele. Às vezes ela chora. Queria pedir que se alguém estiver com essas crianças, que soltem elas porque nós, mães e familiares, estamos sofrendo muito. Três meses sem ver nossas crianças é muito triste e dói demais".



Qualquer pista sobre os meninos pode ser enviado ao número 190. As famílias também disponibilizaram os números: 21 97675-8424 / 98167-5857 / 97467-3043 para quem puder ajudar.



Sem respostas



Publicidade

A Polícia Civil disse, em nota, que nesta e na última semana, os policiais verificaram denúncias sobre o paradeiro dos garotos, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, em que imagens foram coletadas e apresentadas para as famílias, embora sem reconhecimento até o momento. A DHBF continua as diligências e ações de inteligência buscando o esclarecimento do fato e o encontro das crianças.



De acordo com a Polícia Civil, foram feitas mais de 80 diligências e buscas em locais distintos nestes três meses. Na comunidade onde as crianças viviam, a nota menciona investigações com o apoio da CORE e do Batalhão de Choque da Polícia Militar para coletar informações.



Ainda em nota, a Polícia afirmou que a DHBF iniciou diligências imediatamente após a comunicação do desaparecimento. Os agentes fizeram buscas, verificaram denúncias em diversos bairros do Rio de Janeiro e municípios da Baixada Fluminense e ouviram depoimentos de familiares e testemunhas.



As informações iniciais obtidas pela Polícia indicaram que as crianças teriam saído de onde moram, na comunidade Castelar, em Belford Roxo, para a Feira de Areia Branca, percurso de aproximadamente 2,7 Km, em que os diversos caminhos possíveis foram percorridos e onde foi registrada a passagem das crianças em vídeo.



O Ministério Público afirmou que as investigações prosseguem em conjunto com a DHBF e que no caso de avanços, eles serão informados desde que sem comprometimento das investigações.



Publicidade

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes