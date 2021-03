Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo shoots a penalty to score his second goal during the Italian Serie A football match Cagliari vs Juventus on March 14, 2021 at the Sardegna Arena in Cagliari. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) AFP

Por Lance

Publicado 14/03/2021 18:52

Rio - Após Cristiano Ronaldo quebrar o recorde de gols oficiais, o antigo detentor de tal posto parabenizou o jogador português. Pelé, o Rei do futebol, postou, em seu Twitter, uma mensagem parabenizando CR7 e falando sobre uma amizade entre os dois.



Em seu Instagram, Cristiano Ronaldo, que já era considerado o detentor do recorde gols oficiais, disse que não havia celebrado a marca ainda por considerar outro gols de Pelé como oficiais, e pode celebrar o recorde neste domingo após marcar três vezes contra o Cagliari.



- Hoje, ao atingir ao gol oficial de 770 na minha carreira profissional, as minhas primeiras palavras vão direto para Pelé. Não há jogador no mundo que não tenha sido criado ouvindo histórias sobre seus jogos, seus objetivos e suas conquistas, e eu não sou exceção. E por esse motivo, fico muito feliz e orgulhoso ao reconhecer o gol que me colocou no topo da lista de artilheiros do Mundial, superando o recorde de Pelé, algo que eu nunca poderia ter sonhado enquanto era criança madeirense - publicou Cristiano Ronaldo.

No Twitter, Pelé agradeceu ao carinho de Cristiano Ronaldo, o parabenizou pelo recorde quebrado e também disse que existe uma amizade entre ele e o craque português da Juventus.



- Cristiano, que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito e isso não é segredo para ninguém. Parabéns por quebrar o meu recorde de gols em partidas oficiais. Deixo essa foto em sua homenagem, com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos - publicou Pelé.