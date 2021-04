Serão selecionados 12 curtas Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 11:14

Niterói - Os interessados em participar da 1ª Mostra Curta Niterói, realizada pela Secretaria Municipal das Culturas | Fundação de Arte de Niterói, por meio do selo Niterói Filmes, têm até o dia 14 de maio para enviarem suas inscrições, a partir de uma ficha do Google forms (http://encurtador.com.br/iuOSY), disponível também no facebook (https://www.facebook.com/mostracurtaniteroi) e no Instagram (@mostracurtaniteroi). Seguindo o formato virtual, a Mostra, produzida pela Niterói Filmes, sob a coordenação de Ivan de Angelis, tem o intuito de estimular a produção audiovisual e projetar ao grande público o melhor da produção nacional de curtas.

Três nomes importantes no meio cinematográfico serão os curadores desta edição: o cineasta, Clementino Junior; a jornalista e crítica de cinema, Roni Filgueiras; e Rosa Miranda, formada em licenciatura em cinema e audiovisual.

Publicidade

As inscrições são para filmes de até 20 minutos, de todos os gêneros e produzidos a qualquer ano. Serão selecionados 12 curtas, 4 filmes para cada um dos seguintes temas: realizados sobre Niterói ou em Niterói, sobre a pandemia e sobre temas livres.

As produções selecionadas serão exibidas gratuitamente, em formato virtual, fazendo uso das tecnologias de exibição que são cada vez mais acessíveis ao grande público.

Publicidade

Além de difundir a produção de curtas brasileiros, proporcionando a todos uma programação de qualidade, uma das características da Mostra será a de promover a interação entre os realizadores dos filmes e os telespectadores, que terão suas perguntas e questões respondidas.

Publicidade

Sobre os curadores:

Clementino Junior – cineasta, doutorando e mestre em educação. Educador audiovisual e fundador do CAN – Cineclube Atlântico Negro.

Publicidade

Roni Filgueiras – jornalista, crítica de cinema, membro da Abraccine, Fipresci e Elviras – Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema. É uma das autoras de ‘Mulheres Atrás das Câmeras: Cineastas Brasileiras de 1930 a 2018’, finalista do Prêmio Jabuti 2020, mestre em comunicação pela UERJ, doutoranda na ECO UFRJ.

Rosa Miranda – formada em licenciatura em cinema e audiovisual pela UFF, mestranda em cinema no PPGCINE – programa de pós-graduação em cinema e vídeo da UFF. Foi suplente da Setorial de Audiovisual no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Niterói. É militante do Coletivo Quilombo Virtual das Artes e Cultura de Niterói. Militante do MNU NITERÓI. Associada da Associação de Profissionais do Audiovisual Negros APAN. Curadora de mostras e festivais de cinema, roteirista, produtora, cineasta e arte educadora.