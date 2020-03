Empreendimentos populares ajudam na realização do sonho da casa própria

Rio - O acesso à moradia adequada é um dos grandes problemas sociais atualmente. Diante desse cenário, a oferta de imóveis econômicos tem grande importância para que as pessoas de baixa renda possam realizar o sonho da casa própria. Para ajudar a reverter esse cenário, a MRV, plataforma de soluções habitacionais, está lançando seis empreendimentos no Rio de Janeiro. Juntas, essas obras somam mais de 7 mil unidades habitacionais, com valores a partir de R$ 144.000,00.

De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o déficit habitacional no Brasil atingiu, em 2018, a marca de 7,8 milhões de moradias. Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro esse número chega a 543.121 unidades. O estudo também aponta que essa carência, em âmbito nacional, terá um crescimento adicional de 9 milhões de moradias nos próximos dez anos.

Residencial Maravilha Carioca - Divulgação “Realizar o sonho da casa própria não é fácil. Requer muito planejamento e esforço. Nosso objetivo é tornar essa experiência inesquecível e estamos muito felizes e otimistas para que novas famílias transformem o sonho em realidade”, comenta Sandro Perin, gestor executivo comercial da MRV.

Os empreendimentos da MRV estão sendo construídos nas Zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro. Os condomínios possuem unidades de 40 m² a 54 m², com opções de um ou dois quartos, com ou sem suíte. Todos contam com lazer completo para toda a família, como piscina, salão de festas e playground, além de estarem localizados próximo às principais vias de acesso, ao transporte público e ao comércio local.

Condomínio Flor de Laranjeira - Divulgação Na Zona Oeste da cidade estão sendo erguidos os condomínios Flor de Laranjeira, que conta com localização privilegiada, próximo ao Park Shopping; o Residencial Grumari, com apartamentos a partir da faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida, destinada a pessoas com renda mensal de 2 a 2,8 salários mínimos; e o Residencial Parque Florestal BioVille, maior dos empreendimentos, com mais de 5 mil unidades distribuídas em 14 condomínios e mais de 428 mil metros quadrados de área. O condomínio une sustentabilidade, segurança e qualidade de vida, e oferece lazer completo com piscina, salão de festas, playground, área gourmet, área de esportes, espaço kids e fitness, pista de skate entre outros. O espaço também contará com câmeras de segurança eletrônicas e um posto policial.

Residencial Maravilha Carioca - Divulgação Na Zona Norte serão entregues os edifícios Residencial Amaro, com pomar, lazer completo e a disponibilidade de bicicletas pelo Bike MRV; o Torres do Méier, cujas unidades serão entregues com piso laminado na sala e nos quartos, e com medição de água individualizada; e o Residencial Maravilha Carioca, localizado em Bonsucesso, com 180 apartamentos em uma área de 5.737,48 metros quadrados.

“Além de oferecer empreendimentos de qualidade em localizações privilegiadas, criamos uma Plataforma Digital, pela qual todo o processo de compra pode ser realizado online em pouco tempo. Também desenvolvemos um modelo de contrato de fácil compreensão, que é mais conciso e evita termos técnicos. Buscamos sempre inovar nos processos para que a experiência de nossos clientes conosco seja sempre a melhor possível”, completa Perin.