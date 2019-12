Confira promoções para começar 2020 de casa nova

Rio - Ainda dá tempo para entrar 2020 de casa nova. O mercado imobiliário voltou a aquecer e as construtoras estão promovendo ações de vendas que chegam a aceitar o carro usado como entrada ou o 13º salário valendo o dobro no sinal. A Tegra Incorporadora, por exemplo, realiza até amanhã, dia 31, a campanha "Agora ficou fácil Tegra", com condições especiais na compra de unidades dos empreendimentos Fontano, na Barra da Tijuca, Líbero, na Freguesia, e Norte Premium, no Cachambi. A ação é mais uma oportunidade para se adquirir em condomínios com completa infraestrutura de lazer e em locais de excelente mobilidade a partir de R$ 299 mil. Aqueles que fecharem compra durante a campanha poderão contar com taxa de juros de 7,3% ano (financiamento com Banco Bradesco), dar o carro como parte do pagamento e ainda algumas unidades contam com a possibilidade de zero de entrada.



Já a Direcional Engenharia promove também até amanhã a campanha "O Poderoso 13º Salário", válida para unidades no Rio de Janeiro (Jacarepaguá, Itanhangá, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba), Belford Roxo, Itaboraí e São Gonçalo com valores a partir de R$ 119 mil. Aqueles que fecharem compra durante a ação de venda poderão participar de um sorteio nacional de três Fiat Mobi 0km. Além disso, o cliente que usar o 13º salário como sinal será contemplado com uma parcela bônus de acordo com o valor apurado que for dado, limitado ao valor de 2% do valor total de venda da unidade adquirida.



Para quem deseja morar em uma cobertura, a Avanço Realizações Imobiliárias está com campanha para o Now Vila da Penha. Segundo Sanderson Fernandes, diretor da empresa, as últimas coberturas disponíveis estão com preços a partir de R$ 589 mil e condições especiais de pagamento. “A entrada pode ser parcelada em até três vezes e o cliente também pode usar o carro para pagar toda ou parte do valor da entrada e ainda usar o FGTS”, afirma Fernandes. O executivo diz ainda que todas as coberturas são entregues com piscina, churrasqueira e bancada de granito. Além disso, o empreendimento, que está pronto para morar, conta com uma cobertura decorada para visitação. “Essa estratégia tem feito sucesso porque o cliente, ao entrar no decorado, já se sente em casa. E quando a unidade está dentro do condomínio pronto, ele tem a oportunidade também de conhecer toda a infraestrutura de lazer e de segurança. É uma combinação perfeita”, comenta Fernandes.



E na Tijuca, a Fernandes Araujo oferece armários de cozinha instalados, descontos e a possibilidade de usar o FGTS e o carro na negociação para quem adquirir um imóvel no Art’e Tijuca, que tem previsão de entrega para março de 2020. “Como estamos na reta de final de ano, quem comprar conosco já poderá programar a mudança e começar 2020 de casa nova”, afirma Flávia Katz, gerente de Marketing da empresa. As unidades têm preços a partir de R$ 450 mil.