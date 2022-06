Claudia Rodrigues assume namoro e pede Adriane Bonato em casamento - Reprodução Internet

Claudia Rodrigues assume namoro e pede Adriane Bonato em casamentoReprodução Internet

Publicado 22/06/2022 16:10

O amor está no ar e vai dar casamento.

Com exclusividade à coluna, a empresária Adriane Bonato revelou que vai se casar com a atriz Claudia Rodrigues.

A decisão pelo matrimônio ocorre menos de um mês após o início do namoro, que começou no dia 8 de junho.

“Nunca estivemos tão felizes como estamos agora. A Claudinha tem melhorado a cada dia, é incrível como o amor pode curar uma pessoa. Ficamos muito felizes com o que está acontecendo”, diz Adriane em entrevista à coluna. “Muito em breve vai ter noivado e casamento”, revela.

Apesar de o primeiro beijo ter acontecido há poucas semanas, a relação entre as duas é muito mais longeva.

A atriz e a empresária morram juntas há dez anos. Adriane, na verdade, cuida de Claudia há muito tempo.

m 2000, a artista – conhecida, dentre outros trabalhos, pela série “A Diarista” – foi diagnosticada com escleroso múltipla, doença autoimune do sistema nervoso.

“O namoro muda muita coisa. Sempre tivemos muita intimidade – já dei banho na Claudia, já cuidei das partes íntimas, porque ela precisou de cuidados. Então, eu já a conhecia intimamente, mas sempre com todo o respeito”, conta a empresária.

“Tínhamos uma vida íntima, uma vida de casal, mas sem sexo e beijo. Agora, mudou. Com o namoro, muda a relação no dia a dia, fica mais intensa, é mais bonita e gostosa”, acrescenta.

Segundo a empresária, o primeiro sinal de que a amizade entre as duas poderia se tornar uma relação amorosa ocorreu no dia 4 de julho de 2021, quando Claudia tomou a iniciativa de dar um selinho. Contudo, o namoro só foi engatar em junho deste ano.

“É o casal do ano, como estão falando por aí”, comenta Adriane, de forma bem-humorada. “Não podemos decepcionar, vem casamento por aí”, reforça.

Abertamente, a empresária revela que, para que o casamento dure, será preciso rever alguns comportamentos. “A Claudinha é muito possessiva com tudo e com todos. Isso é um ponto negativo na relação. Temos conversado e ela disse que vai fazer o possível e o impossível para segurar o ciúme e a possessividade”, diz Adriane.

Após selar as núpcias, o casal pretende viajar. As Maldivas, no Oceano Índico, e Bora Bora, ilha que pertence à Polinésia Francesa no Pacífico Sul, estão no roteiro.

“Ela [Claudia] quer fazer uma tatuagem de casal, até os fãs estão pedindo”, conta Adriane.

A empresária também elenca os próximos passos da vida em casal: “Casar, viajar, fazer essa tatuagem que ela tanto quer e ser feliz. E que esse amor que temos uma pela outra venha a ser representativo, que derrube barreiras e que ajude as pessoas a abrirem a cabeça”, expressa.

Adriane, por fim, destaca que o carinho foi fundamental na saúde da namorada.

“A fórmula mágica para que a Claudia esteja tão bem e revertendo a doença é a DAR – Deus, amor e respeito. Esse é o segredo para a cura de doenças”, pontua a empresária.