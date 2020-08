Opinião: O Dia Online aponta Flamengo como favorito absoluto e vê Brasileirão difícil para rivais cariocas

Rio - Atual campeão do Brasileiro, o Flamengo é o maior favorito para conquistar a taça novamente, de acordo com a opinião da equipe do Jornal O Dia Online. O Rubro-negro foi apontado como unanimidade pelos jornalistas que participam da equipe. No entanto, a vida não deve ser fácil para Fluminense, Vasco e Botafogo. De acordo com a opinião da equipe, a luta dos outros clubes do Rio deverá ser na parte baixa da tabela.

Na opinião dos jornalistas do O Dia Online, Palmeiras e Grêmio devem ser o principais adversários do Flamengo na luta contra mais um título do Brasileiro. As duas equipes foram as únicas apontadas como favoritas às primeiras colocações por todos que participaram da produção da matéria. Além deles, Atlético-MG, Corinthians, Internacional e São Paulo foram apontados como possíveis favoritos ao título.

O prognóstico para Fluminense, Botafogo e Vasco não é tão positivo, de acordo com a opinião dos jornalistas. Nenhum deles acreditam que as três equipes possam brigar pelo topo da tabela ou por uma vaga na Libertadores. A maioria crê que pelo menos um dos clubes irá lutar contra o rebaixamento.

O Campeonato Brasileiro de 2020 vai começar no próximo sábado, dia 8 de agosto. Flamengo, Fluminense e Botafogo estreiam no próximo domingo. O Vasco deverá ter a sua estreia adiada, por conta da final do Paulista, já que o adversário do Cruzmaltino será o Palmeiras.

Treinadores de Fluminense, Vasco e Botafogo - Arte - Online

Confira a opinião da equipe esportiva do Jornal O Dia Online

Leonardo Damico

Favoritos

1) Flamengo

2) Atlético-MG

3) Grêmio

4) Corinthians

5) Palmeiras

Fluminense, Vasco e Botafogo - "Vasco corre mais risco de rebaixamento, porém, não creio em queda. Fluminense e Botafogo devem ficar no meio da tabela".

João Vitor Campos

Favoritos

1) Flamengo

2) Palmeiras

3) Internacional

4) Grêmio

5) São Paulo

Fluminense, Vasco e Botafogo - "Acho que todos os clubes do Rio de Janeiro, tirando o Flamengo, correm risco de rebaixamento".

Pedro Logato

Favoritos

1) Flamengo

2) Palmeiras

3) Atlético-MG

4) Grêmio

5) Corinthians

Fluminense, Vasco e Botafogo - "Vejo as três equipes ocupando a metade da tabela, sem risco de rebaixamento".

Lucas Felbinger

Favoritos

1) Flamengo

2) Atlético-MG

3) Internacional

4) Palmeiras

5) Grêmio

Fluminense, Vasco e Botafogo - "Acho que o Fluminense corre mais risco de rebaixamento. Botafogo e Vasco acredito que vão ficar na metade da tabela.

Lucas Oliveira

Favoritos

1) Flamengo

2) Atlético-MG

3)Palmeiras

4) Grêmio

5) São Paulo

Fluminense, Vasco e Botafogo - "Vejo o Botafogo em uma posição mais confortável na tabela, porém Fluminense e Vasco acho que brigam contra o rebaixamento".