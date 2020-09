Fotos! Musa do Ceará arrasa com corpaço e alfineta rival

Rio - Renata Alves tem usado as redes sociais para exibir a boa forma durante o período de isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus . A modelo posta desde selfies na piscina até selfies no espelho do banheiro, sempre de biquíni e ostentando o corpão.

"Tenho uma relação de muito amor com os espelhos da minha casa. Eu passo de pro outro e fico me admirando, me amando. Tudo isso é orgulho da mulher que me tornei, não é para qualquer uma não", conta aos risos.



Questionada sobre quem sua inspiração mundo do entretenimento, dos artistas em geral, a eterna Musa do Ceará surpreendeu.

"Minha inspiração sou eu. Minha maior fã sou eu. Essa gente do meio artístico é tudo metida a besta, gosto de conversa não. Eu sou um mulherão, eu sou inspiração. Eu tô com tudo".

A modelo também comentou sobre a atual Musa do estado, Carla Pagani, e alfinetou a morena.

"Ela que lute para ser tão respeitada e admirada como eu sou desde 2014, quando fui consagrada como Musa do meu estado. Esse título é meu faz tempo. Ela é uma mulher muito bonita, tem seus encantos, mas eu sou a Renata Alves", alfinetou.