Embalado, Ceará encara o lanterna Bragantino

A noite de sábado será agitada no Nabi Abi Chedid. A partir das 19h (Horário de Brasília), Red Bull Bragantino e Ceará medem forças pela 11ª rodada do Brasileirão.

Como chegam?



Antes considerado uma ‘aposta’, o cenário do Red Bull Bragantino é bem diferente. Com apenas uma vitória, o Massa Bruta está na lanterna da competição e tem uma grande pressão da torcida para reagir.



Do outro lado está o Ceará, que vive um momento importante na temporada. Em ascensão, o time de Guto Ferreira deixou para trás Flamengo e Brusque nos últimos dois jogos e não quer perder pontos contra o lanterna.



Prováveis:



Bragantino: Júlio César; Weverton, Léo Ortiz, Realpe e Léo Ortiz e Aderlan; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Raul; Claudinho, Alerrandro e Artur.



Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Vinicius, Charles e Ricardinho; Leandro Carvalho e Cléber.