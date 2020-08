Com gol de Fred, Fluminense derrota o Vasco por 2 a 1 no MaracanÃ£

Rio - O clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã marcou o fim da invencibilidade do Cruzmaltino no Brasileiro e o reencontro de Fred com as redes adversárias vestindo a camisa do Tricolor. A equipe das Laranjeiras levou a melhor sobre o rival e venceu por 2 a 1 em duelo realizado neste sábado.

Com a vitória, o Flu chega aos mesmos 10 pontos do Vasco e fica em quarto lugar, ainda podendo cair dependendo dos resultados da rodada. O Cruzmaltino tem um jogo a menos e está, no momento, na segunda colocação na tabela do Brasileiro.

O Fluminense saiu na frente logo no começo da partida. Após bela jogada coletiva da equipe comandada por Odair, Dodi acertou um belo chute de fora da área e colocou o Tricolor em vantagem logo com dois minutos do primeiro tempo.

A partida seguiu equilibrada durante o primeiro e o segundo tempo. Com a vantagem no placar, o Tricolor passou a esperar mais e conseguiu o seu segundo gol em um lance em que Ganso e Fred, que entraram no segundo tempo, foram decisivos. O camisa 10 tocou para o artilheiro e soltou uma bomba para ampliar para o Tricolor.

No fim do jogo, o Vasco diminuiu a partida com Talles Magno, após rebote do goleiro Marcos Felipe. O Cruzmaltino ensaiou uma pressão no fim, mas a equipe de Ramon mostrou bastante nervosismo. Irritado com a marcação tricolor, Talles Magno ainda acabou expulso antes do fim da partida, após empurrão em Igor Julião.

Fluminense e Vasco voltam a ter compromissos pelo Brasileiro no meio de semana. O Tricolor recebe o Atlético-GO, no Maracanã, enquanto o Cruzmaltino sai para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro.