Oito clubes da Série A se posicionam contra o retorno de público aos estádios

Rio - Após a prefeitura do Rio de Janeiro e a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) acenarem com a possibilidade do retorno do público em jogos no Rio, alguns clubes se posicionaram de forma contrária. De acordo com o portal "globoesporte.com", oito equipes da Série A foram contra a possibilidade.

O Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o Grêmio, o Internacional, o Corinthians, o Santos e o Bahia se posicionaram de maneira contrária ao retorno. O fato da liberação só acontecer no Rio de Janeiro, o que poderia tornar o Brasileiro desequilibrado tem pesado na opinião de alguns clubes.

O debate deverá continuar nos próximos dias, já que a CBF enviou ao governo federal um estudo sobre o retorno do público aos jogos. Alguns clubes pressionam para que essa volta aconteça em todos os estados.