Andrés critica volta do público só no Rio e Corinthians ameaça não jogar

São Paulo - Na noite desta sexta-feira, o presidente do Corinthians Andrés Sanchez firmou posicionamento forte em relação ao retorno do público aos estádios no Rio de Janeiro. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o mandatário alvinegro afirmou que o clube não entrará em campo, caso a liberação aconteça somente em território carioca. O dirigente quer que todos tenham direitos iguais.

Andrés acredita que haverá um favorecimento àqueles clubes que puderem jogar diante de seus torcedores. Dessa forma, para ele, enquanto todas não tiverem a mesma condição, nenhum time deve ter esse privilégio.

- O Corinthians só aceita a volta do público aos estádios se todos os times da Série A tiverem a mesma oportunidade, independente do estado ou cidade. Se não forem as mesmas condições pra todos, não entraremos em campo - disse.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nesta sexta-feira, declarou que a partida entre Flamengo e Athletico-PR, prevista para o dia 4 de outubro, poderá receber um terço do público no estádio do Maracanã. A volta dos torcedores para as arquibancadas ainda precisa passar pelo aval da CBF.