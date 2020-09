Luxemburgo elogia Gabriel Menino na seleção brasileira e almeja ganhar Libertadores

São Paulo - O convidado dessa semana do programa 'Aqui com Benja' é o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras. O programa do apresentador Benjamin Back com o comandante alviverde vai ao ar neste sábado (19) às 23h45, no Fox Sports.

No mês passado, Luxemburgo passou a ser o treinador brasileiro que mais venceu o Campeonato Paulista. A conquista do título de 2020 é a nona de sua carreira no estadual e, para conquistá-lo, o técnico admitiu que precisou alterar seu estilo de jogo.

- Para ganhar esse Paulista tive que mudar as características que eu gosto no jogo. O time não jogou bonito, mas ganhou - ponderou.

Contando com 100% de aproveitamento na Copa Conmebol Libertadores em três partidas a frente do Palmeiras na atual edição, o experiente técnico busca sua primeira taça. E ele não nega que vencer a competição é um grande objetivo a ser conquistado.

- É importante para um profissional do meu nível ganhar uma Libertadores - afirmou.