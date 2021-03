Caio e Arthur no BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 15:23 | Atualizado 25/03/2021 15:27

Rio - Já passou da época em que a preocupação dos participantes do 'BBB' era com o paredão. Pelo visto, a pauta da casa agora é o tamanho da genitália de alguns participantes. Pela segunda festa seguida, Arthur e Caio voltaram a tocar no assunto. O crossfiteiro, que há quatro dias disse que tinha um pênis de 24 centímetros - e foi desmentido por fotos antigas, parece ter sofrido algum tipo de perda. Ontem, em conversa com Caio, Arthur se gabou dos novos 22 centímetros.

Caio, por sua vez, não quis sair perdendo. A empolgação em falar do próprio órgão foi tanta que o fazendeiro chegou a fazer comentários descabidos. "Quer que eu te atrase o cocô? Posso atrasar uns três dias e te botar numa cadeira de rodas amanhã. Moço, o meu dá duas mãos e mais três dedinhos. Te juro por Deus! Quer valer dinheiro? Eu vou com você lá no banheiro agora! Minha mulher calça 33 e meu p** é metade do pé dela. Elemento Surpresa que chama o meu campeão", explicou Caio, obcecado pelo tema.

Arthur, como sempre, não quis sair por trás e curiosamente decidiu, mais uma vez, comparar seu pênis ao de outro homem, o ex-BBB Jonas, que teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. "O meu apelido lá fora é Jonas de Conduru, sabia dessa?", disse o crossfiteiro levando Caio à loucura.

"Comparando você com outro homem? Cê tá na desgraça mesmo. Ah, moço, que conversa ruim. Vai tomar no seu c*. Se é tão grande assim, dobra ele e soca no rab*", respondeu o fazendeiro.

