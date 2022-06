Padre Fábio de Melo rebate comentários sobre suposta harmonização facial - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/06/2022 16:51

Um dos religiosos mais famosos do País, o padre Fábio de Melo virou o assunto do momento ao participar do programa “Altas Horas”, da TV Globo, na noite de sábado (4).

O motivo foi a aparência. Com o rosto aparentando certo inchaço, muitos internautas especularam se o sacerdote havia se submetido a procedimentos de harmonização facial.

Com exclusividade à coluna, o padre, atualmente em peregrinação por Jerusalém, diz que não passou por nenhuma intervenção estética recentemente. Além disso, revela que o motivo do inchaço do rosto é uma doença crônica.

“Há dez anos, descobri que tenho uma doença chamada mal de Ménière, cujos sintomas são a perda de audição e o distúrbio do labirinto”, conta o religioso. “Não tenho o segundo sintoma, só tenho a perda de audição do ouvido esquerdo nas regiões graves”, acrescenta.

O padre revela que, nos períodos em que a doença se agrava, faz uso de corticoides para tratamento.

“Usei [corticoides] durante quase dois anos seguidos, com interrupções para que o organismo descansasse, em doses altíssimas: 60 ml por dia”, pontua. “No auge das crises, cheguei a usar 80 ml por dia”, destaca.

No entanto, segundo o padre, o uso contínuo dos remédios, tanto para a síndrome de Ménière como para qualquer outra doença, provoca efeitos colaterais, como o inchaço do rosto.

Em março deste ano, em viagem à Turquia, Fábio de Melo teve sinusite, o que o fez retomar a ingestão de corticoides.

“Estava muito frio, não esperava uma temperatura tão baixa. Sofri demais, meus peregrinos viram”, frisa.

“Infelizmente, precisei retomar o corticoide – não por causa do ouvido, mas por causa da sinusite. O uso se estendeu por quase 20 dias. Quando voltei ao Brasil, precisei tomar 15 dias de corticoides em doses altas. Depois, mais 15 dias de antibióticos mais corticoides. Isso fez com que eu ficasse inchado de novo”, explica o padre.

Quando gravou a edição do “Altas Horas” que foi ao ar no sábado (4), Fábio de Melo não estava mais tomando a medicação. Contudo, “ainda estava com aquele efeito desagradável de retenção de líquido”.

Semanas antes da gravação do programa, o padre fez shows em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, nos quais, por causa da sinusite, se sentiu praticamente sem voz.

Harmonização

De todo modo, questionado se passaria por procedimentos de harmonização facial, Fábio de Melo diz que, atualmente, prefere outros tratamentos para o rosto.

No passado, o padre se submeteu a uma intervenção para reduzir as olheiras, mas o resultado não agradou.

“Não deu certo. Tentei fazer para ver se melhorava, mas piorou e precisei retirar o produto”, lamenta o religioso.